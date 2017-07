Vodafone Kupa – Felbillent a miskolctapolcai medence

Az első napi döntetlen után várható volt, hogy a mieink „felmosatják” a miskolctapolcai uszodát az ötödik kontinensről érkezett ellenfelükkel és ez be is következett.

Macska-egér párharc

A mieink két emberelőnyből és két akcióból szerzett góllal az első harmad felénél már 4-0-ra vezettek, aztán kisebb ováció fogadta az új-zélandiak szépítő találatát. Bíró Attila szövetségi kapitány hangosan arra utasította tanítványait, hogy ússzanak sokat, ellenfelüket pedig ne bántsák, így ugyanis az idő múlásával gólokban is kifejezésre jut majd a két együttes közötti óriási különbség. Tóth I. a 6. perc végén már hetedszer rezegtette meg a hálót, a közönségnek ennek következtében nem kellett izgulnia. Mindenki élvezte a kellemes időt, a strand és a táj adta szépséget, no meg azt, hogy válogatottunk tagjai a kapu minden sarkát lepókhálózták távolról. A messzi távolról érkezett együttes kapusa semmit nem fogott, szinte dísznek állt a háló előtt.

Komolyan vették

Azt természetesen nem írhatjuk, hogy a második negyedben ellaposodott a játék, de azt igen, hogy a találkozó a szó szoros értelmében edzőmeccs jelleget öltött. Még az is belefért, hogy Illés büntetőt hibázzon: Milisich első remek mozdulatával hárított. Játékosaink szorgoskodtak, a majdnem tízgólos különbség ellenére komolyan vették a találkozót, amelyen néha Új-Zéland is eredményes volt.

A harmadik negyed kihagyott magyar helyzetekkel kezdődött, így az ötödik kontinensről érkezett gárda felbátorodott, némiképpen összeszedte magát. Doyle távolról például gyönyörűen lőtte ki a jobb felső sarkot. Tóth I. harmadik célzása is hálót ért, gyorsan ,,ráfogták”, hogy nem tud hibázni. Keszthelyiék sokszor megúsztak, olyan is gyakran volt, hogy hárman vitték fel a labdát, előttük csak egy ellenfél tornyosult, de volt, hogy mégsem született gól. A csapatok helyenként gyorsan járatták a labdát, lövéseket és ejtéseket is bemutattak, a szabadban rövidnadrágban és pólóban ülők pedig kissé fáztak.

A negyedik negyedben Bujka a kapunak háttal állva arról győzte meg a jelenlévőket, hogy hátul is van szeme, pazar találattal örvendeztette meg híveit, majd a 150-szeres magyar válogatott Antal D. 17-7-re alakította a csatát, aztán párszor a kapufán csattant a játékszer. Amikor besötétedett, minden csillogott és villogott, akárcsak a magyar válogatott, amely a játék minden elemében felülmúlta Új-Zélandot.

Jegyzőkönyv

Magyarország – Új-Zéland

20-8 (8-2, 3-1, 4-3, 5-2)

Miskolctapolca, 300 néző. V.: Stanojevic (szerb), Mustafa (román).

Magyarország: Kasó – Antal D. (2), Szücs (1), Takács (2), Keszthelyi (3), Bujka (3), Szilágyi (2). Csere: Czigány (1), Gurisatti (2), Illés A., Tóth I. (3), Csabai (1). Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Új-Zéland: Milisich – Lewis, Mason, Boyl, Houghton, da Silva (3), Hudson (1). Csere: Ferigo, Bowry (2), Pye (1), Stoneman, Doyle (1). Szövetségi kapitány: Angie Winstanley-Smith.

Gól emberelőnyből: 4/7, ill. 2/4.

Gól ötméteresből: 0/1, ill. 0/0.

A nap másik mérkőzésén:

Szerdán játszották:

A további program, péntek:

Új-Zéland – Ausztrália 18.00

Magyarország-Egyesült Államok 20.00

