Víztisztítókat szállítanak Szikszóról Ománba

Szikszóra látogatott a napokban Omán vízügyi minisztériumának küldöttsége, az abaúji kisváros ipari parkjában készülnek ugyanis azok a víztisztító berendezések, melyeket az ománi lakosság húsz százaléka használ. A német technológia lényege, hogy vízből és sóoldatból elektromosság (elektrolízis) segítségével állít elő fertőtlenítő folyadékot. Hat komponensével hosszú távon, gyorsan fertőtleníti a vizet anélkül, hogy bármilyen más adalékanyagot használna, mint például klórgázt. Ilyen víztisztító üzemel a szikszói uszodában is, ezzel is védve a gyerekek és a sportolni vágyók egészségét. A világcég helyi vezetője a találkozón elmondta, hogy a vállalat jelenleg a világ 32 országában van jelen. Hazánkban többek között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja és a Semmelweis Egyetem is ezt a technológiát alkalmazza, de a nemzetközi ügyfelek között világhírű repülőgépgyártó üzem is van. A tavalyi Fina világbajnokságon a Duna Arénában is ez a vállalat tisztította az úszómedencék vízét. Ománban a következő években három vízművet és hat víztisztítót telepítenek.

– A cégre és dolgozóira méltán büszke a városunk. Szikszó napjainkban már Abaúj gazdasági motorjának számít. Önkormányzatunk is hozzáhárul ehhez a sikerhez, hiszen minden segítséget igyekszünk megadni az idetelepülő vállalkozásoknak – hangsúlyozta Füzesséri ­József, polgármester.

ÉM

