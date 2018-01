Vízkereszt – A karácsony zárónapja

Miskolc - Újra él a háromkirály-­járás, néhol még a kántálás is ekkor van. Van, ahol még ma is él, máshol örvendetes, hogy újra él a háromkirály-járás, néhol még a kántálás is ekkor van – írja Tánczos Erzsébet drámapedagógus. Legények kihegyezett bottal, nyársakkal járják a házakat, farsangot kös...

Tovább a cikkhez