Vízilabda-válogatott: két miskolci játékossal

Az említett időpontban hétfőn kétszer, majd kedd délelőtt Budapesten teszteli a meghívottakat, akik között ezúttal már a korábban bizonyító pólósok is ott lesznek, lévén ezúttal a BL-csapatokból is lehetősége volt a szakembernek válogatni. A meghívottak közé került a PannErgy-Miskolci VLC két játékosa, Csoma Kristóf és Nagy Ádám is.

ÉM

A keret

Kapusok: Csoma Kristóf (Miskolc), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (Ferencváros).

b Angyal Dániel (Eger), Bátori Bence (Szolnok), Bedő Krisztián (Eger), Burián Gergely (Vasas), Erdélyi Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Gergő (Eger), Kovács Péter (BVSC), Lőrincz Bálint (Eger), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Mezei Tamás (Szolnok), Nagy Ádám (Miskolc), Salamon Ferenc (OSC), Sedlmayer Tamás (Ferencváros), Török Béla (BVSC), Vámos Márton (Ferencváros), Zalánki Gergő (Szolnok).

