Vízilabda Eb – Märcz Tamás: csalódottak vagyunk

“Türelem kell, tudom, csalódott a publikum, a szakma talán kevésbé, hiszen tudják, milyen úton haladunk és ott milyen buktatók lehetnek. Persze mi is csalódottak vagyunk, nem játszottunk jól” – nyilatkozta a szakember az összecsapást követően.

“Volt egy kis presszió a találkozó elején, aminek segítségével az olaszok kicsit könnyebben, mi pedig nehezebben kaptuk meg a kiállításokat, de ez kalkulálható volt. Ezzel együtt amit elterveztünk, abból semmit sem valósítottunk meg, főleg azt a két fórt az elején, amiket egyáltalán nem úgy oldottunk meg, ahogyan azt megbeszéltük, ez pedig hatalmas fegyelmezetlenség a csapattól” – tette hozzá a tréner, aki szerint érthetetlen, hogy a mérkőzés előtt két-három órával megbeszélt dolgokat felejtenek el a vízben a játékosok.

“Ennek ellenére vert helyzetből valami megmozdult, történt valami, felcsillant a remény, hiszen 7-4 után jobbnál jobb helyzeteket hagytunk ki, míg az olaszoknak semmilyen lehetőségük nem volt, mégis végül mi kaptunk gólt és újra kinyílt a mérkőzés” – tette hozzá Märcz Tamás, aki ugyanakkor hangsúlyozta, “szerencsére” nagyon sok hibát látott, melyek kijavításán most dolgozniuk kell. “Ha nem látnánk, mennyi hiba volt, bajba lennék, de rengeteget láttam, egyénit és taktikait egyaránt, így könnyebb előre lépni. Erőt akartak demonstrálni rajtunk és sikerült is nekik, ugyanakkor a mi érdemünk az, amikor helyzeteket alakítottunk ki, persze az is, amikor letaroltak minket”.

A rövid magyar feltámadás alatt az egyik legjobb Manhercz Krisztián volt, aki két gólt szerzett: “minősíthetetlen első negyeddel kezdtünk, az olaszok ma egyértelműen jobbak voltak. A klasszikus meccskezdésük után történt egy sebesség változás, kicsit beleültek a tempójukba, így tudtunk vissza jönni. Azért, ha a harmadik negyedben azokat a ziccereinket értékesítjük, akkor teljesen más lett volna a hangulata a végének, még ha nem is azt mondom, hogy nyertünk volna”.

Összetörve nyilatkozott Jansik Dávid, aki szerint a “nagy akarásnak nyögés lett a vége”. “Rettentően kezdtünk, egy ilyen után nehéz felállni. Olyan hibákat követtünk el, amelyek mellett egy ilyen olasz csapatot nem tudunk megverni, gondolok itt olyan akció- és lefordulásos gólokra, amikből egy is sok egy meccsen, mi meg legalább ötöt kaptunk”. Hozzátette, hogy kár már ezen a mérkőzésen agyalni, most minden erejükkel a németek elleni utolsó csoportmérkőzésre kell fókuszálniuk, és hozni a kötelező győzelmet.

Természetesen rendkívül elégedett, ugyanakkor meglepett is volt Alessandro Campagna, az olaszok szövetségi kapitánya: “ez egyszerűen hihetetlen volt, nem normális, hogy Magyarország ellen 7-1-re vezetünk a második negyed elején, ilyenre nem is emlékszem. Utána viszont jól játszottak, több gólt lőttek és Bedő révén akár még továbbiakat is szerezhettek volna. Utána a csapatom összerakta újra a védekezését és a támadását, a különbség pedig visszaállt. Nem tudom, mi történhetett a magyarokkal, mi jól játszottunk, de semmi különös”.

A magyar válogatott veresége azt jelenti, hogy ha pénteken a csoport utolsó mérkőzésén a papírformának megfelelően legyőzi a német csapatot, akkor a második helyen a nehezebb ágra kerül és amennyiben túljut a C jelű négyes harmadikján – várhatóan a hollandokon -, akkor már a negyeddöntőben összekerülhet a címvédő, olimpiai bajnok szerb együttessel.

-MTI-

Vízilabda Eb - Súlyos vereséget szenvedett az olaszoktól a magyar férfiválogatott Barcelona, - Magyar férfi vízilabda-válogatott súlyos, 12-5-ös vereséget szenvedett az olasz csapattól a Barcelonában zajló Európa-bajnokság szerdai csoportrangadóján. Märcz Tamás együttese számára rémálomként indult a találkozó, az olaszok a második negyed elején már 6-0-ra vezettek, innen pedig... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA