Vizes szobanövények mániákus locsolóknak

A mániákus locsolóknak az alábbi, mindig vizes, nedves talajt igénylő növények tartását javasoljuk:

Vízipálma

Tehát, aki hajlamos túllocsolni a növényeit, annak ideális szobanövény lesz a vízipálma. A vízipálma egy mocsári növény, amely vékony, hosszú leveleivel igen jól mutat szobában, de nyáron akár a kerti tóba is kiültethetjük. Akár az 1 méteres magasságot is elérheti, így igényli a teret. Kezdő kertészek számára is jó választás, hiszen nem igényel sok törődést, csak a gyökerét állandóan tartsuk vízben.

Törpe kálmos

Fűszerű kinézetű levéldísz, sok vizet és viszonylag hűvös levegőt igényel. Palackkertbe is ültethető.

Azálea

Az azálea egyszerűen kezelhető növény, de a gondozási hibákat rosszul tűri. Az azáleák gyorsan kiszáradnak, ezért minden nap mészmentes vízzel öntözzük meg. Az sem baj, ha időnként víz áll a cserép alatti tányérkában.

Páfrányok

Földjüket tartsuk nedvesen, soha ne hagyjuk kiszáradni. Persze ne annyira, mint a szobapalka esetében, ne álljon vízben a földjük, mert az rothadást okozhat. Télen, mint a többi szobanövénynél, csökkenthetjük az öntözést.

ÉM



Cukor helyett itt a sztívia, a természetes édesítőszer Miskolc - A jázminpakóca természetes, növényi édesítőszer, mely akár 250–300-szor is édesebb lehet a cukornál. A sztívia Dél-Amerikában őshonos, az indiánok és leszármazottaik már évszázadok óta termesztik jótékony élettani hatásai miatt. Nem kell azonban Paraguayban vagy Brazíliában élnünk ahhoz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA