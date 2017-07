Víz, árnyék, kalap és napszemüveg

Hőségriasztást rendeltek el az elmúlt héten csütörtökön vasárnapig. A meteorológiai szolgálat és az ÁNTSZ is arra figyelmeztetett, a legmelegebb órákban tartózkodjunk árnyékban vagy légkondicionált helyiségben.

A riasztás ellenére jó pár szabadtéri programot rendeztek megyénkben a hétvégén, néhányan mi is ott jártunk. Az emberek igyekeztek az árnyékba húzódni és friss, hideg vízzel (mások sörrel) magukat hűsíteni.

© Fotó: Ádám János

Sárospatakon, az Erzsébet sétányon kiránduló családokkal találkoztunk. Vargaestók Márta Szlovákiából érkezett férjével és unokáival. A tűző nap elől behúzódtak a terebélyes fák árnyékába. A gyerekek fagyit nyalogattak, a nagypapa pedig szalmakalapban és napszemüvegben hűsölt. Azt mondták, bírják a meleget, sokat fürdenek ilyenkor, de kiránduláskor is vigyáznak, hogy ne égjenek le.

Sok-sok víz

A vár melletti kútnál nagy a forgalom. Sokan töltik meg palackjaikat friss, hideg vízzel, sőt magukra is locsolnak egy keveset. Czifráné Pető Katalin Hajdú-Bihar megyéből jött kirándulni Patakra gyermekeivel. Náluk is az a bevált módszer hőség idején, hogy az árnyékot keresik, hideg vizet isznak, és a hűtőtáskájukat is hűtött italokkal rakták tele.

– ÉM –

