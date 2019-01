Vívó-vk – Fiatal női párbajtőrcsapat lett nyolcadik Havannában

A Kun Anna, Muhari Eszter, Nagy Kinga, Szabó Réka összeállítású fiatal együttes a legjobb 16 közé jutásért a Costa Rica-iakat 45-19-re győzte le, a nyolcaddöntőben a világranglista harmadik helyén álló franciákat pedig bravúros teljesítménnyel 44-35-re verte, majd a negyeddöntőben 45-33-ra kikapott a tavaly vb-harmadik kínaiaktól.

A következő két összecsapás is vereséggel zárult, a világbajnok amerikaiakkal szemben 42-36-ra, a 2018-ban vb-döntős dél-koreaiak ellenében pedig 45-26-ra maradtak alul a magyarok. Így is szép eredményt értek el azonban, mert a hazai szövetség beszámolója szerint a női párbajtőr-válogatott több mint egy év elteltével jutott el ismét a legjobb nyolcig, másrészt még soha nem állt fel ilyen fiatal csapattal, mint most. Az együttes legidősebbje, Szabó Réka még nincs 24 éves, Muhari Eszti pedig alig múlt 16.

-MTI-

