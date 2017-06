Vívó Eb – Szilágyi Áron ezüstérmes

A kétszeres olimpiai bajnokot nem tudták megszorítani a döntőig, a brit William Dearyt 15-6-ra, a francia Bolade Apithyt 15-11-re, a német Benedikt Wagnert 15-8-ra, az olasz Luca Curatolit pedig 15-10-re győzte le a főtáblán.

A döntőben Max Hartunggal vívott, aki korábban két magyart is búcsúztatott, ráadásul Szatmári Andrást és Decsi Tamást is fölényesen, 15-4-re győzte le. A német az utolsó asszójában is ellenállhatatlannak bizonyult, 15-7-re nyert.

Hartung mindjárt az asszó elején határozottan lépett fel, ennek eredményeként 3-0-ra elhúzott, s bár Szilágyi 2-3-ra még felzárkózott, onnantól a szünetig öt találatra nőtt a különbség. A pihenőt követően sem változott a helyzet, a magyar kardozó védései, akciói nem jöttek be, Hartung pontosan vívott, így összességében simán győzött.

Szilágyi, aki 2015-ben egyéniben Európa-bajnok volt, csütörtöki teljesítményével a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Tbilisziben. Hétfőn a kardozó Pusztai Liza, pár perccel Szilágyi sikere előtt pedig a párbajtőröző Szász-Kovács Emese harmadik lett.

Eredmények (az Eb honlapjáról):

a 32 között:

Szilágyi Áron-William Deary (brit) 15-6

Gémesi Csanád-Kiril Kirpicsou (fehérorosz) 15-8

Szatmári András-Enver Jildirim (török) 15-7

Decsi Tamás-Curtis Miller (brit) 15-7

a 16 között:

Szilágyi-Bolade Apithy (francia) 15-11

Gémesi-Björn Hübner (német) 15-6

Decsi-Vincent Anstett (francia) 15-13

Max Hartung (német)-Szatmári András 15-4

negyeddöntő:

Szilágyi-Benedikt Wagner (német) 15-8

Szandro Bazadze (grúz)-Gémesi 15-7

Hartung-Decsi 15-4

elődöntő:

Szilágyi-Luca Curatoli (olasz) 15-10

Hartung-Bazadze 15-11

döntő:

Hartung-Szilágyi 15-7

A végeredmény: 1. Max Hartung, 2. Szilágyi Áron, 3. Luca Curatoli és Szandro Bazadze, …5. Decsi Tamás, …7. Gémesi Csanád, …10. Szatmári András

– MTI –

