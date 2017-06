Vívó Eb – Ötödik a férfi párbajtőrcsapat

A Rédli András, Bányai Zsombor, Siklósi Gergely, Somfai Péter alkotta válogatott a dánok elleni győzelmet és az ukránoktól elszenvedett negyeddöntős vereséget követően jó vívással legyőzte az olaszokat, majd a franciákat is. Előbbieknél hét találattal bizonyult jobbnak úgy, hogy már 35-22-re is vezetett, a franciákat pedig úgy verte, hogy szinte végig nála volt az előny, végül mégis ráadástus döntött. A magyar szövetség beszámolója szerint már-már úgy tűnt, sima lesz a mérkőzés, de a végére alaposan belehúztak a franciák – a nyolctusos magyar előny az utolsó asszóra kettőre apadt -, majd Rédli András bejező csörtéjében egyenlítettek is (25-25). Csakhogy a hosszabbításban, öt másodperccel a vége előtt talált a magyar párbajtőröző.

A tavalyi olimpián a franciák válogatottja volt az arany-, az olaszoké az ezüst-, a magyaroké pedig a bronzérmes, most azonban mindhárom csapat kikapott a negyeddöntőben. Az olaszok összeállítása nem változott, a franciáké háromnegyed részben ugyanaz maradt, a magyaroknál viszont két alapember – a 42 éves Imre Géza és a 40 esztendős Boczkó Gábor – helyére Bányai Zsombor és Siklósi Gergely került. Boczkó – a magyar szövetség pr és marketing igazgatója – az Eb-re már csapatvezetőként utazott.

Eredmények (az Eb honlapjáról):

férfi párbajtőr, csapat:

nyolcaddöntő:

Magyarország-Dánia 45-36

negyeddöntő:

Ukrajna-Magyarország 45-39

az 5-8. helyért:

Magyarország-Olaszország 45-38

az 5. helyért:

Magyarország-Franciaország 26-25

elődöntő:

Oroszország-Németország 41-30

Ukrajna-Csehország 18-14

a 3. helyért:

Csehország-Németország 23-22

döntő:

Oroszország-Ukrajna 33-32

A végeredmény: 1. Oroszország (Vagyim Anyohin, Nyikita Glazkov, Szergej Hodosz, Pavel Szuhov), 2. Ukrajna (Anatolij Herej, Makszim Hvoroszt, Bogdan Nyikisin, Volodimir Sztankevics), 3. Csehország (Jiri Beran, Pavel Pitra, Richard Pokorny, Martin Rubes), …5. Magyarország (Rédli András, Bányai Zsombor, Siklósi Gergely, Somfai Péter)

– MTI –

