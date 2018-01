Vitte a levelet, közben szponzorokat keresett

Nagy meglepetés volt Tóth Attiláné Mariann számára, amikor a Hidasi Napok Felvidéki Fesztiválon ő kapta meg a „Hidasnémeti Közoktatásáért” Díjat. Hiszen ő nem pedagógus, hanem a település általános iskolája szülői munkaközösségének az elnöke volt. Most már csak azért nem az, mert kisebb gyermeke is elballagott az intézményből. Foglalkozása pedig: a hidasnémeti postahivatal vezetője.

– Amikor először vállaltam el a szülői munkaközösségi feladatot, kissé húzós volt – fogalmaz. – Mert akkor még nem helyben dolgoztam, hanem Encsre jártam be mindennap. De a nehézségek ellenére is szerettem ezt a munkát, mert a közösségért, a gyerekekért tehettem. Segítettünk az iskolai rendezvények megszervezésében. Részt vettünk a bál rendezésében is, aminek bevétele az iskolát, így a gyermekeinket támogatta. Segítettük az osztályfőnökök munkáját is, például osztálykirándulások idején. A legnehezebb talán a szponzorok keresése volt, de mivel akkoriban mobilpostásként dolgoztam, jól ismertem a települések vállalkozóit. És mivel nem voltam idegen a számukra, szívesebben adakoztak, ha mással nem, egy-egy tombolatárggyal, hiszen az is segítség volt – ad ízelítőt közösségi munkájából Mariann.

Kerítést is festettek

Hozzáteszi, amikor a gyermekei még csak óvodások voltak, az óvodában is tagja volt a szülői munkaközösségnek. Jól emlékszik, hogyan szállította a kerítésléceket és hogyan festették le azokat a többi szülő segítségével. Majd arról is mesél, hogy 27 éve postás, egy éve dolgozik a hidasnémeti postahivatalban.

– Szerettem a mobilpostás munkát is, hiszen sok településre kellett járnom, sok emberrel ismerkedtem meg. Csak hát a kor… – utal életkorára. – Már fárasztó a kocsiból ki-be szállni, télen a csúszós utak nehezítik a munkát. A mostani feladatom nagyobb felelősséggel jár, de ezt is szeretem – hangsúlyozza Mariann.

