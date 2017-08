Vitorlázás: Expert-Fps Vitorlás Kupa

A Magyar Vitorlás Szövetség naptárában szereplő versenyek közül ez az egyetlen kiemelt (1.2 faktorszámú) ranglistaviadal, amelyet a Dunától keletre rendeznek. A regattára a helyi versenyzőkön kívül balatoni, velencei- és Fertő-tavi sportolókat várnak a szervezők, akik az ősszel sorra kerülő Európa-bajnokságon való részvételért is vízre szállnak, mert az Expert-Fps Kupa egyben válogató is számukra. Az indulók között már biztos, hogy több magyar bajnoki címmel rendelkező résztvevő és bajnoki dobogós párosok is érkeznek.

A verseny rajtja szombaton 10, vasárnap 9 órakor lesz. A hajók két nap alatt 7 futamon mérik össze tudásukat. Az összesített eredmények kihirdetésére a vasárnapi utolsó futam befejezését követően 1 órával kerül sor. A helyszínt az évről évre szépülő Demeter Vitorlás Kemping biztosítja, és a szervezés is jó kezekbe került Bödör Gergely (Deboti VSE szakmai vezetője) személyében, aki világbajnoki ezüstérmes és többszörös magyar bajnok vitorlázó. A verseny névadó szponzorai és egyben főszervezői között is aktív vitorlásokat találunk. Hajdú László (többszörös magyar bajnok vitorlázó) az Expert Társaságok alapítója és vezetője, míg Nyeste Gábor (többszörös ranglistagyőztes vitorlázó) az Fps ügynökség egyik alapítója és egyben ügyvezetője.

– ÉM –

