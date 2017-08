Vitelki Zoltán: “Most kell a legszerényebbnek lenni”

NB II, 2. forduló

Kazincbarcikai SC – Vác FC (Tiszaújváros, vasárnap, 17.30)

Vitelki Zoltán, a KBSC vezetőedzője: – Pénteken délelőtt Tiszaújvárosban edzettünk, köszönet azért a létesítmény fenntartójának, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a pályát. Egy 70 perces tréninget tartottunk, ebben a nagy melegben nem akartuk délutánra hagyni a foglalkozást. A bajnoki rajt előtt arról beszéltem, jó lenne egy győztes start, ami önbizalmat adna a játékosoknak, ezt el is tudtuk érni Békéscsabán, az 1-0-s sikerünknek köszönhetően. Viszont: most kell a legszerényebbnek lenni, most kell a legtöbbet dolgozni, és most kell a legtöbbet tenni a győzelemért. Nem számítanak a külső körülmények, csak az, hogy tegyünk meg mindent ismét azért, hogy 3 ponttal hagyhassuk el a pályát. Ellenfelünk intenzíven használja a széleket, ott próbálják elsősorban megbontani az ellenfeleket, de erre, pontosabban erre is felkészültünk. Várjuk szurkolóinkat, akiknek szeretnénk örömet szerezni.

A KBSC keretéből Kovács O. eltiltás miatt hagyta ki az első fordulót, míg Kanalos adminisztrációs okok miatt – de már mindkettejükkel számolhat Vitelki Zoltán. Kristófi sérülése után most kapcsolódott be a közös munkába, vagyis ő még nem áll rendelkezésre, és hasonló ok miatt Belényesi sem. Időközben érkezett egy kapus is, Gábor Péter (legutóbb PMFC) a barcikaiakhoz.

A várható kezdőcsapat: Somodi – Szemere, Palmes, Heil, Süttő – Takács, Sigér, Constantinescu, Engel – Mikló, Boros.

