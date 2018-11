Viszlát buszjegy, viszlát bérlet

A témával kapcsolatos kérdésünkre Singlár Zsolt, a társaság vezérigazgatója úgy fogalmazott, rövidesen nyugdíjazza a cég a papíralapú jegyeket és bérleteket.

Korszerűbb utastájékoztatás, még több környezetbarát autóbusz beszerzése és az elektronikus jegyrendszer elindítása – így néz ki címszavakban az MVK Zrt. közeljövője.

– Nemcsak a miskolciak, hanem a turisták, látogatók is megérezték azt a változást, amin a város közösségi közlekedésében az utóbbi években végbement – vallja Singlár Zsolt, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vezérigazgatója. – A java viszont még hátravan, hiszen a buszpark cseréjének folytatása mellett további fejlesztésekre is készül a közlekedési cég.

A környezet védelme

Előbb a villamosflotta újult meg, majd 2016-ban forgalomba állt hetvenöt vadonatúj CNG, azaz sűrített földgázzal hajtott autóbusz is, melyek a villamosokhoz hasonló színezést kaptak. A megmaradt kék Neoplan és MAN buszok viszont már nem kapnak új fényezést, több okból sem.

– Az ingyenes WiFi-szolgáltatásunkkal még felszereltük őket, viszont a teljes felújítás, így a színezés nem célunk. Az MVK középtávú stratégiájában ugyanis további új, környezetbarát autóbuszok beszerzése szerepel. A dízel buszok üzemképességük végéig, vagy az újak beszerzéséig már megtartják a régi színüket – hangsúlyozza Singlár Zsolt, aki hozzátette, a cég új színvilága a zöld, ami egyben környezettudatosság iránti elkötelezettségüket is jelképezi.

A cégvezető szerint a CNG buszok már középtávon is éreztetik hatásukat a város légszennyezettségi adatait tekintve, hiszen sokkal kevésbé szennyezik a környezetet, mint a régi dízeles járművek.

– A légszennyezettség szempontjából a Búza tér az egyik legproblémásabb pontja a városnak, nem véletlen, hogy éppen ez az a végállomásunk, ahonnan már 2016 óta szinte kizárólag környezetkímélő buszokat indítunk. Nagyon fontos, hogy elindultunk ezen az úton, de ezek csak az első lépések – hangsúlyozta Singlár Zsolt.

Új mobilalkalmazás

Folytatódik cég utastájékoztató rendszerének fejlesztése is. A vezérigazgató elmondása szerint több városrészből is érkezett jelzés, hogy igény volna új, LED-es kijelzőkre, illetve szükséges a telefonos alkalmazásuk fejlesztése is.

– Mindkét kérést meghallgattuk, tervezzük az új kijelzők telepítését, a TransIT nevű mobiltelefonos alkalmazásunk pedig év végéig teljesen megújul, gyorsabb és kezelhetőbb lesz, és ami a legfontosabb: iOS platformon is elérhetővé válik. A ­­Google útvonaltervezőjében már most is elérhető az MVK menet­rendje.

Jön az e-jegyrendszer

A cég előtt álló legnagyobb projekt viszont az elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése. Kérdésünkre Singlár Zsolt úgy fogalmazott, rövidesen nyugdíjazza a cég a papíralapú jegyeket és bérleteket.

– Erre Miskolc a Modern Városok Programban nyert el egymilliárd forintot is meghaladó támogatást. A projekten már hosszú ideje dolgozik a város, a holding és az MVK csapata viszont az elmúlt hónapokban a készülő új országos rendszerhez kellett igazítanunk. Ha ez megvalósul, egy olyan elektronikus jegyrendszer jöhet létre, mely az egész országban átjárható lesz. Ez most a közeljövő legizgalmasabb feladata – tette hozzá Singlár Zsolt.

Tajthy Ákos

