Visszavárná a katedra a pályát elhagyókat

Az apró falvaktól kezdve a megyeszékhelyeken és a fővárosban is rengeteg a betöltetlen tanári állás. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője szerint kiszivárogtak olyan hírek is, melyek szerint a kormány röghöz kötné és 5-6 évig jelentős plusz juttatásokkal motiválná azokat, akik visszatérnének a pályára. Szűcs Tamás úgy véli, a jelenlegi bérezéssel sem a versenyszférából, sem külföldről nem fogják visszacsábítani a tanárokat, hiszen azok, akiknek nincs közalkalmazotti múltjuk, gyakornoki bért, nagyjából havi 120- 130 ezer forintos fizetést kapnának. A pedagógus diplomával rendelkezők kétharmada a közszférától távol külföldön vagy multinacionális cégeknél dolgozik. Az intézményvezetők közösségi oldalak csoportjaiban is próbálják magukhoz csalogatni a munkaerőt.

Még várják a hívó szót a hiányzó pedagógusok

Százhúsz-százharmincezer forintos fizetéssel nehéz visszacsábítani a tanárokat a pályára.

Korábban leginkább vidéken, az apró falvakban voltak a betöltetlen pedagógus állások, napjainkban az eldugott zsáktelepülésektől kezdve a kisvárosokban, megyeszékhelyeken, sőt a budapesti intézményekben is égető a tanárhiány. Nem csak a természettudományok oktatói vannak kevesen, hanem a tanítók és a humán szakosok is.

Sok a pályaelhagyó

– Beigazolódnak sajnos a becsléseink, miszerint több mint 4 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből – hangsúlyozta Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, utalva a sajtóban kialakult találgatásokra, számháborúra.

– Az egész országot érinti a probléma, nagyon kevés a gyógypedagógus, a szaktanárok, mérnökök pedig valóságos kincsnek számítanak, hiszen oktató híján különböző képzéseket törölnek el, szakmák szűnnek meg. A tanárképzésben résztvevő hallgatók közül sokan más pályán találnak boldogulást, a statisztika szerint 100 főből maximum 27 kolléga gyakorolja tartósan a hivatását – fogalmazta meg véleményét az érdekvédő.

Szerel, takarít, újságot ír

A 30 éves N. Róbert mind­össze pár évet tanított, saját lakásra vágyik, ezért júliustól klímaszerelőként keresi kenyerét Németországban.

Sz. Edina 2006-ban végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán, ahol még a doktori képzésben is részt vett. A borsodi megyeszékhelyen szeretett volna élni, ám nem talált akkoriban semmilyen munkát, külföldre sodorta a sors, és londoni szállodákban takarított, így alapozta meg életét. Hazatért, és jelenleg Nyugat-Magyarországon az egyik multinacionális vállalatnál szóvivő.

– Több mint 10 éve szereztem a diplomát, de nem csitul a vágy, szeretnék végre tanítani – hangsúlyozta a 35 éves nő.

F. Zsuzsa újságíró, ám eredetileg középiskolai tanárnak készült, de egyetlen percet sem töltött a katedránál.

– Egyedül nevelem a gyermekem, nem mindegy ­mennyit viszek haza, bizakodva figyelem a híreket, miszerint emelkednek végre a pedagógusbérek – sorolta.

Gyakornoki bért kapnának

– Hiába hallják a hívószót, hiába értesülnek a pedagógushiányról azok, akik szeretnének tanítani, hiszen kedvüket szegi a 30-40 éves embereknek, hogy annyit kapnának, mint pályakezdő társaik. Azok a kezdő tanárok, akik egyetemet végeztek, nagyjából 134 ezer forintot, míg a főiskolai oklevéllel rendelkezők csak 120 ezer forintot kapnak kézhez, ez utóbbi megegyezik a szakmunkás minimálbérrel – hangsúlyozta Szűcs Tamás.

A szakszervezeti vezető szerint 5-7 éven belül bekövetkezhet a robbanásszerű sokk, ha nyugdíjba megy az úgynevezett Ratkó-generáció. Úgy véli, fel kellene oldani a közszférában dolgozó nyugdíjas korú kollégáira vonatkozó korlátokat, visszatérésre kellene sarkallni azokat, akik más területen dolgoznak, és motiválni kellene a fiatalokat például úgy, hogy nem gyakornokként, rendkívül csekély bérért, hanem tanári státuszban kezdhessék az egyetem után a nagybetűs életet.

Juhári Andrea

Csetelnek az igazgatók

A közösségi oldalakon is nagy a pezsgés a pedagógus állásokat kínáló csoportokban. Az iskolaigazgatók szó szerint vadásznak az új munkaerőre. Tanítót és tanárokat keresnek Szikszóra és számos megyénkbeli településre. A híreket olvasva az derül ki, hogy a leszakadó térségek mellett már a jó nevű fővárosi intézmények is tanárhiánnyal küzdenek. Az általunk megkérdezett pedagógus diplomával rendelkező pályaelhagyók szerint az alacsony bér mellett a szolgálati lakás hiánya is komoly probléma, hiszen nettó 120-130 ezer forintból, lehetetlen saját lakásra gyűjteni vagy albérletet fenntartani.

