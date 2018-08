Visszavágyik Hollóházára

„Úgy érzem magam, mintha itthon lennék” – mondta Cecilia Khofi, Malawi 2017-es szépségkirálynője, amikor hollóházi látogatása során ellátogatott a római katolikus templomba.

Különleges kapcsolat

Finoman szólva sem mindennapos eset, ha Malawi szépségkirálynője Hollóházára érkezik, hogy meséljen magáról, hazájáról.

– Mi is csodálkozunk még egy kicsit, de legfőképpen örülünk – mondja Lovas Adrienn, Hollóháza polgármestere. – Az egész úgy kezdődött, hogy az önkéntes munka világába belecsöppenve megismerkedtünk a kisvárdai székhelyű Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel. Nyár elején elég szorosra fűződött a kapcsolat, akkor vetődött fel, hogy az egyesület Cecilia Khofival látogasson el Hollóházára, a családi napunkra. Ez csak félig valósult meg, mert az egyesület ugyan megérkezett, Cecilia azonban nem, mert valami gondja volt a vízuma körül. Végül sikerült azt is elintézni, így találtunk két napot, amikor vendégül láthattuk.

Malawi hétköznapok

Hogy miért pont Malawi, arra roppant egyszerű a magyarázat.

– A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület számos helyen végez önkéntes missziókat, így egyebek mellett Malawiban is – mondja Lovas Adrienn. – Malawiban volt egy olyan akciójuk, amikor fényképezőgépeket vásároltak. Megtanították a fiatalokat fényképezni és megkérték őket, mutassák be magukat, a mindennapjaikat, a települést, ahol élnek. Ebből készült egy kiállítás, amelyet a családi napon mutattunk be az iskolában. Most ismét az iskolában találkoztunk Cecilia Khofival. Az aula teljesen meg is telt. A mi gyerekeink zenével és tánccal készültek, ami nagyon tetszett Ceciliának, olyannyira, hogy a táncba ő is beszállt egy kicsit. A tavalyi szépségkirálynő ezt követően egy kisfilmet vetített le arról, hogy élnek a malawi gyerekek, hogy járnak iskolába, milyen feladataik vannak. Számunkra az szűrődött le ebből, a malawiak a természettel összhangban, nagyon szépen élnek. Az előadás után Cecilia válaszolt a kérdésekre. Nagyon szépen beszél angolul, aki alapszinten érti a nyelvet, az tolmács nélkül is követhette. Másnap bemutattuk neki a falut, a nevezetességeket. Nagyon tetszett neki a táj, a hegyek, de a templomban érezte a legjobban magát, onnan nagyon nehezen tudott eljönni, és búcsúzáskor kijelentette, szeretne még visszatérni hozzánk. Rajtunk nem fog múlni.

Bánhegyi Gábor

Afrika egyik gyöngyszeme

A Malawi Köztársaság (csicseva nyelven: Dziko la Malaŵi, angolul Republic of Malawi) állam Délkelet-Afrikában, Tanzánia, Zambia és Mozambik között található.

Az ország a Kelet-afrikai-árok déli végződésénél – Afrika harmadik legnagyobb tava – a Nyasza-tó (vagy Malawi-tó) mentén terül el. A Malawi-tó keskeny parti sávja és a Shire folyó völgyén kívül az ország területe a Közép-­afrikai-fennsíkon található. Átlagos tengerszint feletti magassága 750 és 1200 méter közt van, mind északról, mind délről közel 3000 méteres hegyvonulatok övezik.

Az országban szubtrópusi éghajlat uralkodik, és 3 évszakot különböztethetünk meg. Május és augusztus között hűvös, augusztus és november között forró, november és április között esős az idő. A hőmérséklet novembertől áprilisig 20 fok, május és október között 25 fok körüli.

