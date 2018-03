Visszavágott az Aluinvent-DVTK a miskolci vereségért

A női kosárlabda NB I 21. fordulójának keretében péntek este PEAC-Pécs – Aluinvent DVTK mérkőzést rendeztek Pécsett. Az ­összecsapáson a vendégeknél sérülés miatt nem léphetett pályára a magyar válogatott Raksányi, volt csapata ellen.

Hat pont lett

A találkozó hazai találatokkal indult, 4-0 után Zele hármasa jelentette az első vendég gólt. 6-3-as állást követően Mandic és Fontenette váltott triplát, és az ekkoriban szellősen védekező diósgyőriekkel szemben Imovbioh egymás után szerezte a pontokat (11-6). Ezt követően a fiatal Wentzel N. is pontgyártásba fogott, a 4. minutában másodszor is eredményes volt (15-10). A DVTK innen kezdett el feljönni, elsősorban annak köszönhetően, hogy a cserepadról érkezők érdemben hozzá tudtak tenni a játékhoz, megszilárdult a védekezés, és nem mellékesen a hazai csapat dobóformája legyengült. A 8. percben Bach középtávolijával a meccs folyamán először volt az előny a pirosmezeseknél (15-16). Az időkérés sem segített ekkor a hazaiakon, Pecková elfutása után hat pont lett a Diósgyőr fórja, amit Mandic egy triplával felezett el, több mint 5 perces pécsi góltalanságot zárva le ezzel (18-21).

Szabó F. labdaszerzése után Brewer vágta be a második játékrész első gólját, majd Mandic találata után Szabó F. a hárompontos vonal mögül volt eredményes (20-26). Majd amikor a stabilnak tűnő vendég védekezés elmúlt, és Vucurovic gyors egymásutánban két duplát is bevágott, DVTK időkérés következett a 14. percben (24-26). A pihenő után Rasheed egyenlített, erre Melnika centergóllal válaszolt, a folytatásban pedig büntetőkből gyűjtögették a pontokat a felek, amíg Wentzel N. be nem vágott egy hármast (32-30). Zele találata után ismét egyenlő volt az állás, majd Brewer a palánk alól volt eredményes, aztán Pecková következett a triplavonal mögül (32-37). 69 másodperccel a játékrész vége előtt Szabó F. hármasa után (34-40) pécsi időkérés következett, a hosszú szünetig hátralévő időben pedig Roberson duplája és Vucurovic két büntetője ért célba (38-40).

Fordulás után

A térfélcserét követően Rasheed egy hármassal nyitott, nem sokkal később Zele is megmutatta, hogy tud ilyet (45-47), ezzel nem egészen két perc alatt 14 pont esett. Aztán lelassult a termelés, mindkét oldalon, de egyik csapat sem igazán tudott elszakadni a másiktól, egy találatnál nagyobb különbséggel. Amikor ez a DVTK-nak összejött a 27. percben, Fontenette gólját követően (54-58), azonnal időt kért a PEAC. De a dobásban nem javultak fel a hazaiak, megint Fontenette jött, és az ekkor szerzett hatpontos fórt sikerült megőrizni a játékrész végéig (56-62).

A negyedik etap elején Zele duplája után volt már 8 pont is a DVTK előnye, egy Nagy D. triplát követően pedig 7 (60-67). A nagy rohanás közben, a 35. percben Brewer nem hibázta el az üres távoli dobást, csapata tizedik (!) hármasa után hazai pauza miatt állt a játék (64-72). Két hazai gól után ki más lett volna eredményes, mint Fontenette, majd miután adott egy ­asszisztot Brewernek, 139 másodperccel a vége előtt ismét PEAC időkérés volt műsoron (68-76). A hazai együttes játéka a ­hajrában még kapkodóbb lett, és ez ugyan átragadt a DVTK-ra is, de ennek nagy jelentősége már nem volt, a ­vendégcsapat behúzta a meccset (70-76).

Kosárlabda: jegyzőkönyv

PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK 70-76 (18-21, 20-19, 18-22, 14-14)

Pécs, 400 néző. V.: Pálla, Frányó, Kulcsár.

PEAC-Pécs: Mandic (16/6), Wentzel N. (7/3), Rasheed (17/3), Vucurovic (6), Imovbioh (15). Csere: Roberson (4), Licskai (5/3), Tenyér (-), Szűcs R. (-). Edző: Gabriel Carrasco.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (13/3), Nagy D. (7/3), Bach (4), Zele (17/9), Melnika (4). Csere: Brewer (11/3), SZABÓ F. (13/9), Pecková (7/3). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Gabriel Carrasco: – A lepattanó csatát elveszítettük, a kispadról kevesebb pont érkezett, mint azt szerettük volna. Mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, most a vendégek örülhettek.

Stefan Svitek: – Gratulálok a lányoknak, fontos volt, hogy megtartsuk az esélyünket a negyedik hely elérésére. Koncentráltan játszottunk, igyekeztünk megakadályozni, hogy ellenfelünk sok támadó lepattanót szerezzen. Sok dobásunk volt, talán a legtöbb ebben a szezonban, és volt sok fontos találatunk. A második félidőre a védekezésünk is koncentráltabb lett.

