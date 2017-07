Visszatért a röplabda a DVTK-hoz

A DVTK-t 1910-ben a labdarúgás minél magasabb szintű művelése céljából alapították, de rövid időn belül népszerű lett a klubon belül a birkózás is. Amikor 1938-ban beolvadt a Diósgyőri Athletikai Club (DAC) a DVTK-ba, kilenc sportágra nőtt a választék (labdarúgás, atlétika, torna, birkózás, ökölvívás, tenisz, úszás, télisport), amit hamarosan követett az asztalitenisz és a sporthorgászat. A II. világháborút követően pedig még újabb színek jelentek meg a palettán: kosárlabda, sakk, vívás, sportrepülés, súlyemelés, kajak-kenu, kerékpár, természetjárás, galambászat és a röplabda.

A DVTK röplabda-szakosztálya 1948-ban alakult meg Balázs István szervező munkájának köszönhetően. A csapat gyorsan sikeressé vált, mind a férfiak, mind a hölgyek két éven belül az élvonalban szerepeltek (és még további csapatokat indítottak az alsóbb osztályokban). A csúcsra 1951-ben ért fel a férfi csapat az országos vidéki bajnokság megnyerésével, és Nagy József, valamint Czimre János a válogatottban is bemutatkozott. A férfi szakág ennek ellenére nem tudott mély gyökeret ereszteni Diósgyőrben, ellenben a válogatott Schulz Ildikó és Somogyi Eszter nevével fémjelzett női csapat hosszú éveken keresztül az NB I.-ben szerepelt. Az első aranykor 1965-ben kieséssel ért véget. Néhány évig még működött a szakosztály, majd évtizedekre feledésbe merült a sportág Diósgyőrben. Szerencsére nem véglegesen!

Az egykori sokszakosztályos DVTK 1990-ben szétesett, azonban a legutóbbi években folyamatosan épül újjá. A labdarúgás, a kosárlabda (és kerekesszékes kosárlabda), a jégkorong, az asztalitenisz, a sakk és a birkózás után a röplabda lesz a hetedik, DVTK színeiben űzhető sportág.

A DVTK szakmai igazgatói feladatait Toma Sándor fogja ellátni. A tapasztalt szakember Miskolcon született, játékosként BÉVSC színeiben kezdte a pályafutását, később játszott a HCM RT SC-ben, a Papiron SC Szeged csapatában, majd a Medikémia Szegedben, tanulmányai alatt a Testnevelési Főiskola együttesében szerepelt, végül a Vegyész RC-Kazincbarcika színeiben fejezte be a pályafutását. Vezetőedzőként korábban dolgozott többek között az MVSC-nél, illetve nemrégiben a Vegyész RC-Kazincbarcikánál is, de az Egyesült Államokban, New Orleansban is. Válogatott szinten több korosztályos csapat edzője is volt, majd a felnőtt női és férfi együttesnek lett a segítője. Nagy szerepe volt abban, hogy a női nemzeti csapat 28 év szünet után kijutott az Európa bajnokságra.

– A röplabda nem egy új sportág a DVTK történetében, hiszen a 60-as évek közepéig nagy sikerrel szerepelt az élvonalban – mondta el Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője. – Akkor különböző okok miatt megszűnt a szakosztály, és most 50 év után én vagyok az a szerencsés klubvezető, aki bejelenthetem, hogy újra indul a röplabda a DVTK keretein belül. Ez egy rendkívül örömteli dolog számomra, hiszen a röplabda a világon az egyik legnépszerűbb sport. Mindenféle szempontot figyelembe véve világszínen az első négy-öt sportágban benne van és Magyarországon is nagy hagyományai vannak. Amikor néhány évvel ezelőtt meghatároztuk a DVTK új stratégiáját, akkor egyértelművé tettük, hogy minden olyan csapatsportágban, mely nagy érdeklődésre tart számot, illetve számottevő sikereket érhet el benne a DVTK, azokban szeretnénk csapatokat indítani. A labdarúgás, a kosárlabda és a jégkorong után a röplabda a negyedik olyan csapatsportágunk, melyben lehetőséget szeretnénk teremteni a régióban élő gyerekek számára, hogy meg tudjanak ismerkedni vele és később – remélhetőleg a DVTK felnőtt csapatának tagjaként – sikereket is tudjanak elérni benne. Néhány éve már elkezdődtek az előkészületei az új szakosztály építésének, de most jött el az a pillanat, amikor Toma Sándor személyében egy olyan szakembert tudtunk a DVTK-hoz csábítani, aki szakmai körökben elismert és olyan múlt áll mögötte, ami garantálja, hogy a klub nevéhez méltó megfelelő szakmai munka fog folyni Diósgyőrben, és hasonlóan a többi sportágunkhoz a magyar bajnokság meghatározó csapata legyen. Kérek minden támogatónkat és szurkolónkat, hogy a röplabdásokat fogadják be a DVTK családba és minél nagyobb számban látogassák a mérkőzéseinket.

– Nagyon megtisztelő számomra ez a feladat – nyilatkozta Toma Sándor, a DVTK röplabda szakmai igazgatója. – Az elmúlt húsz évben, mióta edzőként dolgozom, számomra elsődleges feladat volt, hogy ezt a sportágat minél színvonalasabban és hatékonyabban tudjam segíteni. Nagyon örültem a felkérésnek, ez egy új kihívás az életemben. Miskolci vagyok, egy miskolcinak a DVTK berkein belül dolgozni mindig megtisztelő. Szeretném úgy végezni ezt a munkát, és szeretnék olyan eredményeket elérni – mint a Vegyésznél, vagy az MVSC-nél – mely méltó a DVTK hírnevéhez.

Toma Sándor

Edzői pályafutás

1996-1997 Kafka Margit Gimnázium, Budapest röplabdaedző

1999-2007 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika edző

2004-2007 Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Héraklész edző

2007 University of New Orleans volunteer assistant coach

2008-2015 Miskolc Városi Sportiskola szakágvezető

2008-2015 Miskolci Vasutas Sport Club vezetőedző

2015-2017 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika vezetőedző

Eredmények edzőként

Nőknél:

MVSC:

1998-1999 MB Extraliga 12. hely

Férfiaknál:

Vegyész RC Kazincbarcika:

1999-2000 MB Extraliga 5. hely vezetőedzőként

2000-2001 MB Extraliga 4. hely MK 4. hely másodedzőként

2001-2002 MB Extraliga 2. hely MK 2. hely másodedzőként

2002-2003 MB Extraliga 1. hely MK 2. hely másodedzőként

2003-2004 MB Extraliga 1. hely MK 1. hely

TOP-TEAM CUP legjobb nyolc közé jutás másodedzőként

2004-2005 MB Extraliga 2. hely MK 1. hely másodedzőként

2005-2006 MB Extraliga 1. hely MK 2.

TOP-TEAM CUP legjobb nyolc közé jutás

MEVZA LIGA 3. hely másodedzőként

2006-2007 MB I. LIGA 2. hely MK 2. hely

MEVZA LIGA 6. hely másodedzőként

Nőknél:

2007-2008 USA Sun Belt Conferencie 6. hely University of New Orleans csapatánál ranglistán 160. hely

MVSC MB I. LIGA 7. hely

2008-2009 Albrecht MVSC MISI MB Extra Liga 8. hely

2009 Leeds Carneige Tournament I. hely

2009-2010 Albrecht MVSC MISI MB NB I. 1. hely

2010 Leeds Carneige Tournament I. hely

2010-2011 Albrecht MVSC MISI NB Extra Liga 8. hely

2011-2012 Albrecht MVSC MVSI NB I. 6. hely

2012-2013 Albrecht MVSC MVSI NB I. 8. hely

2013-2014 Albrecht MVSC MVSI NB I. 9. hely

2014-2015 Albrecht MVSC MVSI NB I. 11. hely

Férfiaknál:

Vegyész RC Kazincbarcika

2015-2016 MB I. 2. hely vezetőedzőként

2016-2017 NB I. 3. hely vezetőedzőként

Utánpótlás szinten:

2003-2004 Országos Junior Bajnokság 3. hely Fiú

2006-2007 Országos Serdülő Bajnokság 1. hely Fiú

Válogatott:

2004-2007-ig Magyar Serdülő később Ifjúsági válogatott Szövetségi Kapitány

Ifjúsági Európa Bajnoki Selejtező Torna 3. hely

Olimpiai Reménységek Versenye 2006. 2. hely, 2007. 5. hely

MEVZA Torna 2005. 2. hely, 2006. 3. hely

2003-2004-ig Magyar „A” Válogatott másodedzője Demeter György, Garamvölgyi Mátyás Szövetségi Kapitányok mellett

Portugáliai EB selejtező 2. hely, németországi EB selejtező 3. hely, összesítésben 3. hely

2007-2013 A Magyar Női „A” és „B” Válogatottnál edző és statisztikus

2011-es Női European League sorozatban, csoportunkban 3. helyezést értünk el

2014 Jan de Brand Szövetségi Kapitány mellett a Magyar Női “A” válogatott másodedzőjeként kijutott a 2015-ös Felnőtt Női Európa Bajnokságra

2015 Európa Liga 1. hely Magyar Női “A” válogatott statisztikus és videó elemző munkakörben

2015-ös Felnőtt Női Európa Bajnokság 12. hely statisztikus és videó elemző

