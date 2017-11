Visegrád Kupa: Előnyt szereztek a visszavágóra a Jegesmedvék

A Macik abban a reményben utaztak Poprádra, hogy a visszavágóra kedvező eredményt érjenek el, hiszen a sorozat keretében a döntőbe jutás a céljuk. Ennek jegyében nagyon meghajtották az első harmadot és kétgólos előnyt szereztek. A 12. percben emberelőnybe kerültek a vendégek és az egyik cicázás végén Miskolczi közelről, tiszta helyzetből helyezett a kapuba (0-1). Három perccel később ismét gólra váltotta fórját a piros-fehér gárda: Leppanen távolról duplázta meg a vendégek előnyét (0-2). Ebben a játékrészben minden sikerült a Maciknak, míg északi szomszédaink a diósgyőri kisbüntetésekből nem tudtak „tőkét” kovácsolni.

A második húsz perc eleje a poprádiaknak sikerült jobban. A 23. percben Kroták öt a három ellen kozmetikázta az eredményt (1-2) és ez nagyon fellelkesítette alakulatát.

Jó helyen állt

A rohamokat jól állták a diósgyőriek és Adorján is rendre a helyén volt. A 32. percben lélektanilag a lehető legjobbkor jött a DVTK találata. Ekkor a miskolciak játszottak kettős előnyben: Magosi lövése lecsorgott a kapusról, Sakaris jó helyen állt és szemből a hálóba piszkálta a játékszert (1-3). A második szünet előtt Corbeil hárított kétszer is jó érzékkel, majd a szlovák gárda indított támadásokat az egyenlítésért. Amint az várható volt, a záró felvonás elején a HK Poprád mindent elkövetett a szépítésért és nagy rohamokat vezetett. Ebben az időszakban jól védekeztek a Jegesmacik, akik foggal-körömmel tartották az eredményt. Aztán a vendégek kiszabadultak a hazaiak „fogságából” (még kettős emberhátrányt is kibekkeltek), de az 56. percben Dinda 6 méterről betalált (2-3). Izgalmakat hozott a hajrá, a két csapat közötti egygólos különbség azonban megmaradt. A végig jobban teljesítő magyarok első sora szokás szerint kiemelkedőt produkált, és ez döntött. Így a Jegesmacik gárdája sikerélménnyel utazhat csütörtökön a Kontinentális Kupa 3. fordulója keretében Olaszországban sorra kerülő tornára, ahol három mérkőzés vár rá.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

HK Poprad (szlovák) – DVTK Jegesmedvék

2-3 (0-2, 1-1, 1-0)

Poprád, 320 néző. V.: Kalina, Babic (Korba, Váczi).

HK Poprád: Corbeil – Fabian, König, Strauch, Mlynarovic (2), Svitana (2) – Davydov, Jezek, Hvila, Heizer, Sitikov – Sterbák, Cesánek, Rapác, Lichanec, Abdul – Dinda 1, Krempaský – Kroták 1, M. Palocko, I. Palocko – Gavalier (kapus). Vezetőedző: Marcel Ozimak.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Rusk, Leppanen 1, Magosi (2), Miskolczi 1 (1), Galanisz (2) – Rantanen, Láda B., Sakaris 1, Vas, Kulmala – Joe, Vojtkó, Berta, Tóth A., Pavuk – Ruikka, Köllö, G. Tóth, Ritó, Albert T. – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc + 10 perc fegyelmi (Pavuk).

Frantisek Stolc, másodedző: – Nem vagyunk túlzottan boldogok amiatt, ahogyan hazai jégen játszottunk. A DVTK játékosai keményebben harcoltak a győzelemért.

Mikael Tisell: – Nagyon kemény, harcos mérkőzést játszottunk, mindkét csapat igazán akarta a győzelmet. Sokat gyakoroltuk az emberelőnyös játékot, és jó volt látni, hogy ez kifizetődött, sikerült kihasználni ezeket. Az egész csapat remekül dolgozott, próbáltunk minél fegyelmezettebbek lenni. Örülök a győzelemnek, de ez még csak az első hatvan perc volt a kétmérkőzéses megmérettetésből.

A másik elődöntőben:

Fehérvár AV 19 – HK Nitra 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

A visszavágót két hét múlva, november 28-án rendezik.

