Visegrád Kupa – A DVTK Jegesmedvék célja: legalább az elődöntő

A piros-fehérek a jégcsarnokban 18 órától a szlovákiai HK Poprad gárdájával mérik össze tudásukat.

– Számunkra nagyon fontos a Visegrád Kupa küzdelemsorozata – mondta Mikael Tisell, a Macik vezetőedzője. – Még nem ért véget a felkészülésünk, de a többi csapat is ugyanebben a cipőben jár. Most nyolc nap alatt négy mérkőzés vár ránk, ez az időszak jó erőpróba lesz számunkra, ugyanis lemérhetjük azt, hogy hol tartunk. Az eredmények sem másodlagosak, mert a leendő negyeddöntőt minél jobb helyzetből akarjuk elkezdeni, aztán ha minden jól megy, jöhet a rájátszás. Mivel erős ellenfelek várnak ránk, izgatottan várjuk a csatát.

Ha jól akarunk szerepelni, akkor szükségünk lesz egy kis harapásra.” Mikael Tisell

A szakvezető ezt követően arról beszélt, hogy megnézte a HK Poprad – Fehérvár AV19 mérkőzés felvételét, így erről a fiúknak is kiselőadást tart majd.

– A kockákból azt szűrtem le, hogy a szlovák csapatok kicsit előttünk járnak, miként most még a ligájuk is, de az összképnek a kupa végén kell jól mutatnia. Ha jól akarunk szerepelni, akkor szükségünk lesz egy kis harapásra, sőt gyakorlatilag minden létező fegyverünket be kell vetnünk – mondta a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője.

Arra a kérdésre, hogy milyen célt tűzött az együttes elé, Mikael Tisell így felelt:

– Egyelőre konkrét elvárást nem fogalmaztam meg, ezt azonban megtette a klubvezetés. Ennek jegyében legalább az elődöntőig akarunk eljutni. Ez egyébként természetes, hiszen az igazi sportemberek mindig nyerni akarnak, örökösen a sikerért indulnak harcba.

Fáradtak a lábai

A Visegrád Kupát felvezető sajtótájékoztatón a játékosokat Miskolczi Márk képviselte.

– Sok munka áll mögöttünk, így mögöttem is – jegyezte meg a csatár. – Nekem nagyon fáradtak a lábaim, úgy érzem, hogy ebben az időszakban még soha nem voltam ennyire megterhelve. A jelentős mennyiségű edzésmunka ellenére is nagyon motiváltak vagyunk, a legjobb formánkat akarjuk hozni saját közönségünk előtt.

A támadó megjegyezte, hogy jól ismeri a szlovák hokit, bár a Poprádot még nem látta játszani.

– Északi szomszédaink jól korcsolyáznak és technikásak, de a fizikai dolgokban nem annyira jók – állapította meg Miskolczi Márk. – Tavalyi csapatunk magja együtt maradt, így nem kell újra összecsiszolódnunk, sorainknak nem lesz bajuk a kémiával. Megítélésem szerint a keretünk jobb, mint tavaly volt, és ugyanezt mondhatom a légiósainkról is, így minden esélyünk megvan a jó nyitányra és a sikeres kupaszereplésre. Az nem zavar minket, hogy eddigi meccseken milyen eredmények születtek, melyik csapat nyert és melyik veszített, mert mindegyik találkozó más. Akárcsak eddig, ezután is csapatban gondolkozunk, az egyéni céljainkat alárendeljük a közösség érdekének.

A hétfői sajtótájékoztatón jelen volt Nagy Ádám csapatvezető-menedzser is, akit a Visegrád Kupa díjazásáról faggattunk:

– Üzleti titkokról nem beszélhetek, de annyit mondhatok, hogy van sikerdíj. Ezt még nem véglegesítették, már csak azért sem, mert a szervezők további szponzorokat keresnek, hogy felajánlást tegyenek az egyenes kieséses szakaszra azért, hogy a végső győztesnek minél nagyobb prémium jusson. Itt jegyzem meg, hogy a kupa nagy költséggel, éjszakás túrákkal jár, vagyis kiadás is lesz bőven.

– Kolodzey Tamás –

Peter Sakaris visszatér

Amint azt már Bíró Ignác szakmai igazgató a múlt héten jelezte: Peter Sakaris visszatért és a 2017/2018-as idényben is a DVTK Jegesmedvéket erősíti. A 25 éves kanadai támadó újabb egy évadra kötelezte el magát a piros-fehérekhez.

– A játékos már ismeri az itteni közeget, a csapatot és társait is – közölte Mikael Tisell vezetőedző. – Annak ellenére, hogy szombaton éjfél körül érkezett meg, kedden pályára léphet, végleges posztja azonban még nem ismert. Az elképzelésem megvan a helyéről, de az nem biztos, hogy kedden már ebben a „beosztásban” kap szerepet.

Sakaris a Visegrád Kupán a 23-as mezt kapja, az Erste-szezonban azonban a 81-es számot viseli majd.

A DVTK Jegesmedvék keretéről

Maradtak (19 fő): Adorján Attila (kapus), Kiss Bence (kapus), Jarkko Leppanen (finn, hátvéd), Láda Balázs (hátvéd), Gőz Balázs (hátvéd), Vojtkó Mátyás (hátvéd), Galanisz Nikandrosz (csatár), Magosi Bálint (csatár), Tóth Adrián (csatár), Pavuk Attila (csatár), Hajós Roland (csatár), Miskolczi Márk (csatár), Ritó László (csatár), Bernáth Milán (hátvéd), Szopos Ottó (hátvéd), Laczkó Ákos (hátvéd), Albert Tibor (csatár), Karda Milán (csatár), Peter Sakaris (kanadai, csatár).

Érkezett (7 fő): Anssi Rantanen (finn, hátvéd, Orlik Opole), Jed Rusk (kanadai-magyar, hátvéd, Universoty of Western Ontario), Vas János (csatár, Fehérvár AV19), Tóth Gergő (csatár, Újpesti TE), Köllő Roland (csatár, Northumberland Stars), Nedeljko Lukacevic (montenegrói-kanadai, csatár, Quad City Mallards), Rasmus Kulmala (finn, csatár, Orlik Opole).

Távozott (6 fő): Sági Martin (csatár, Újpesti TE), Grant Toulmin (kanadai, csatár, Sydney Ice Dogs), Joni Tuominen (finn, hátvéd, Ferencvárosi TC), Joe Colin (kanadai, védő, ?), Andrew Johnston (kanadai, csatár, ?), Popovics Patrik (csatár, visszavonult).

A Visegrád Kupa lebonyolításáról

A Visegrád Kupa küzdelmeiben 4 magyar és 4 szlovák csapat vesz részt, a csoportmeccsek során azonos országbeli együttesek nem játszanak egymás ellen, és a ugyanez igaz a negyeddöntőre is. Minden csapat legalább 6 mérkőzést játszik, a döntőig eljutók 10-et.

A csoportmeccsek során minden együttes két mérkőzést játszik hazai pályán, kettőt idegenben. A 4. játéknap után az eredményeket összesítik, a magyar és a szlovák csoportban is kialakul az alapszakasz végeredménye. Mindenki továbbjut, majd októbertől egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek. A negyeddöntőben a magyar csoport 1. helyezettje a szlovák csoport 4.-jével kerül össze, a 2. a 3.-kal és így tovább, tehát négy magyar–szlovák párosítás lesz. A párok oda-vissza mérkőznek, az elődöntőben és a döntőben is két mérkőzésen, összesítésben kell jobbnak lenni a másiknál.

A csoportmeccsek során 2 pontot kap a győztes egy-egy mérkőzés után, ha pedig döntetlen lesz a rendes játékidő, akkor a másik fél is 1 ponttal gazdagodik, a döntetlen után győztesnek pedig két pont jár. Az esetleges hosszabbításban 3 a 3 ellen játszanak a csapatok, ha akkor sincs döntés, akkor 5 büntető következik.

A Visegrád Kupa programja

Az eddig lejátszott mérkőzések

HK Poprad – Fehérvár AV19 4-3 (2-2, 2-0, 0-1)

MAC Budapest – HC Nové Zámky 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

A további program

1. forduló

Kedd,

18.00: HK Nitra – MAC Budapest

18.00: HC Nové Zámky – Fehérvár AV19

18.00: DVTK Jegesmedvék – HK Poprad

18.00: Újpesti TE – MsHK Zilina

2. forduló

Péntek,

17.00: MsHK Zilina – MAC Budapest

18.00: DVTK Jegesmedvék – HC Nové Zámky

19.00: Fehérvár AV19 – HK Nitra

19.00: HK Poprad – Újpesti TE

3. forduló

Vasárnap,

18.00: HK Nitra – DVTK Jegesmedvék

18.00: HC Nové Zámky – Újpesti TE

18.00: MAC Budapest – HK Poprad

19.00: Fehérvár AV19 – MsHK Zilina

4. forduló

Kedd (augusztus 29.),

17.00: MsHK Zilina – DVTK Jegesmedvék

18.00: Újpesti TE – HK Nitra

Negyeddöntők: 2017. október 4. és 11.

Elődöntők: 2017. november 15. és 29.

Döntő: 2018. január 10. és 17.

