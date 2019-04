Virágosabb és világosabb lett a diósgyőri tér

Megújult a Táncsics Mihály tér. A beruházást pénteken adta át Novák Józsefné önkormányzati képviselő, aki emlékeztetett: a munkák tavaly novemberben kezdődtek el.

Birtokba vették

„A projekt részeként 2017-ben már befejeződött a Petőfi Sándor Fiókkönyvtár klímatudatos felújítása. A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, mint konzorciumi partner a templom kertjét fejlesztette. Mostanra elkészült a Táncsics Mihály tér is. Nagy öröm volt nézni, hogy a helyiek folyamatos érdeklődéssel figyelték a felújítást, az még inkább, hogy a megújuló teret és a sétányt szinte azonnal birtokba is vették.”

A Táncsics Mihály tér alaposan megváltozott az elmúlt néhány hónapban: felújították, kijavították a burkolatot, a mellette lévő területen pedig egy teljesen új sétányt alakítottak ki. Rendezték és felfrissítették a meglévő növényállományt, utcabútorokat – padokat és szeméttárolókat – helyeztek ki, valamint öt új kandelábert és két fényvetőt is telepítettek. Utóbbiaknak köszönhetően nemcsak a tér kivilágítását, hanem a szobor kiemelését is megoldották. A fejlesztési program következő állomásaként várhatóan májusra készül el a Árpád utcai szolgáltatóház előtti terület. A terület újragondolásával többfunkciós közösségi teret alakítanak itt ki: lecserélik a térburkolatot, több pihenőhelyet alakítanak ki, látványszökőkút épül, és itt lesz a városrész helyi termelői piaca is. A munkák ott is jól haladnak, a tér körvonalai már jól láthatók, a kivitelező szakemberei a napokban a térburkolatot rakják le.

Kávézó és játszótér

A projekt folytatódik: a tervek szerint többek között a II. János Pál pápa tér lépcsőzetes süllyesztést kap a Szinva-patak medre felé, a Vár utcában kávézó nyílik rövidesen, a Nagy Lajos király útja és a Blaha Lujza utca közötti zöld területen a gyerekek számára játszótér létesül.

