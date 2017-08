Virágkorukat élik a miskolci strandok

„Miskolc vízrajzi és geológiai viszonyai kiváló balneológiai lehetőséget biztosítanak a legkülönfélébb fürdők telepítéséhez. A 20-as, 30-as években a 70 ezer fős város és csatlakozó települések tisztasági, üdülési, gyógyulási és sportolási igényét 11 fürdő elégítette ki” – olvasható egy ötven évvel ezelőtti dokumentumban. Napjainkban két strandfürdő várja az úszni és napozni vágyó közönséget, elsőként a Selyemréti Strandfürdőt látogattuk meg.

Szeretjük a strandot, ezen a héten már másodszor vagyunk itt.” Kiss János

Az egész napra szóló felnőttbelépő 1900 forint, a diák/gyermek/nyugdíjas jegy 1550 forintba kerül, de a kicsiknek négyéves korig a belépés díjtalan. Továbbá válthatunk – két felnőtt és egy gyermek részére szóló – kedvezményes családi jegyet is 4425 forintért.

Rendszeres strandolók

– Gyakran szoktunk strandra járni, idén azonban úgy alakult, hogy most jutottunk ki először. A lakásban egyszerűen nem lehet megmaradni, olyan nagy a forróság. A kisfiam imádja a vizet, szeret bent játszani és úszni. Ráadásul ide jár úszásórákra is Berci bácsihoz, ezért a reggeli induláskor egyértelmű volt, hogy a selyemréti strandot választjuk. A büfé árai egy egész családnak már drágák, de a gyereknek megveszem a fagylaltot, amiből kétszázhetven forint egy gombóc, és a hatszázhúsz forintos sajtos-tejfölös lángost is. Nem lenne rossz, ha összeállítanának néhány gyerekmenüt is – vetette fel az ötletet Zsarnainé Hevesi Ildikó.

Továbbsétálva, a gyepen egy helyes kis sátorban pillantottuk meg a kétéves Hudik Zétényt, aki nagyszülei, Kiss János és Kiss Jánosné Zsuzsa társaságában eszegette a jégkrémjét. – Ezen a nyáron voltunk már az unokánkkal Tiszaújvárosban és a Nyéki-tó partján is, de ide is rendszeresen jövünk. Csak ezen a héten már másodszor vagyunk itt.

Szófogadó gyerek

A lakásban nem lehet megmaradni.” Zsarnainé Hevesi Ildikó

– Zétény szinte reszket a vízért, már egyedül (természetesen úszógumival) feláll a vízben lévő ülőkékre és onnan ugrik vissza a vízbe – mesélte a büszke nagyapa. Később még azt is hozzáfűzte, hogy a bányatavakat azért szeretik, mert csendesebbek, mint a strand, és Zétényt is nyugodtan ki lehet vinni a gyorsan mélyülő tavakhoz, mert nagyon szófogadó gyerek, ők pedig árgus szemekkel figyelik minden egyes lépését. Feleségétől azt is megtudtuk, hogy dél­előtt kilenc órakor érkeztek és délután ötig biztosan maradnak, hiszen a kisfiú a délutáni alvását a sátorban nyugodtan megejthetné, amennyiben rá lehetne bírni, hogy aludjon akár egy percet is. Zétény azonban egész nap boldogan pancsol és leghamarabb csak hazafelé, az autóban álmosodik el. Kérdésünkre, hogy honnan jött a pici sátor ötlete, Zsuzsa elmondta:

– Annak idején a két gyermekünkkel is rengeteget sátoroztunk, Zétény édesanyja is így nőtt fel, sőt mindig vittünk magunkkal napernyőt is, eszünkbe sem jut sátor nélkül elindulni.

Kényeztető masszázs

Moser Andrásné Erzsikére és különleges, a strandolóknak szóló, kényeztető ajándékára egy hatalmas napernyő alatt bukkantunk. Elmesélte, hogy a Selyemréti Strandfürdő is indult az Év fürdője címért, méghozzá a Feltörekvő fürdő kategóriában. Aki szeretne szavazni, az nála és kolléganőinél is megteheti, ők pedig felajánlanak számukra egy kényeztető arcápolást. A napozás közben kiszáradt bőrnek és a léleknek is jót tesz egy néhány perces masszázs, ami természetesen nem kötelező a szavazók számára.

