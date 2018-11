Virág- és mécsestenger a borsodi sírkertekben

Idén is rengetegen keltek útra október 31-én és november 1-jén, hogy meglátogassák elhunyt szeretteik, hozzátartozóik sírját, valamint virággal, koszorúval és mécsessel emlékezzenek rájuk. Sokan választották a tömegközlekedést, így a vonatokon és az autóbuszokon is nagyobb tömeg volt az átlagosnál, annak ellenére is, hogy a közlekedési társaságok készültek a nagy rohamra.

Legtöbben viszont idén is a gépkocsit választották, ami miatt megyeszerte élénk volt a forgalom, főként a temetőkhöz vezető útvonalakon, illetve a sírhelyek környékén.

Az évről évre kialakuló helyzetre a rendőrök már korábban figyelmeztették az autósokat, akiktől azt kérték: legyenek a szokottnál türelmesebbek egymással, valamint ígérték, ha szükséges, a forgalmat is irányítani fogják a forgalmas csomópontokban. A rendőrség mellett Miskolcon a rendészet és a polgárőrség is jelen volt a temetőkben – a közlekedés mellett a látogatók biztonságára is vigyáztak.

ÉM-TÁ



