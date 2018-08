Viola Viktor és Béke Kornél is indul a vébén

Két megyei lapátos indul a szolnoki világbajnokságon. A keret tagja sok korosztályos világbajnok, sőt vízre száll olyan versenyző is, akinek több felnőtt vb-érme van. A vb-n ott lesz a Diósgyőri KSC kenusa, Viola Viktor is: Slisz Béla edző tanítványa indul C-1 500 méteren, C-4 200 méteren – ahol egy hajóban ül majd Horváth Ákossal (Graboplast Győr), Sáling Áronnal (Graboplast Győr), és Némedi Konráddal (KSI SE) –, illetve C-4 500 méteren, itt társa lesz Horváth Ákos (Graboplast Győr), Koleszár Zoltán (Atom SE), Kovács Máté András (Dunaferr SE). A kajakosok között is tagja megyei lapátos a válogatottnak, a Tiszaújvárosi KKSE sportolója, Béke Kornél (edző: Bethlenfalvi István)

K-2 1000 méteren áll start­vonalhoz, ahol Gál Péter (Szolnoki KKE) lesz a párja.

ÉM

