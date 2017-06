Tizenhat mérkőzésből tizenkettőt megnyert az abaúji együttes a csoportjában (egy döntetlen és három vereség még a mérleg része), ahol – mivel összesen öt gárda volt – négy kört játszottak a csapatok, mindenkivel két mérkőzést otthon, kettőt idegenben.

Edzés nélkül

Horváth Andrást, a Vilmányi Harcosok Sportegyesület vezetőjét, edzőjét rögtön arról kérdeztük: vállalják-e a megyei II. osztályt?

– Ez ebben a pillanatban nem eldöntött kérdés – válaszolta. – Községünk labdarúgócsapata még sosem szerepelt a második vonalban, ez lenne, lehetne az első alkalom… A polgármester úr, Batyi Béla – akinek a támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre – próbál tenni lépéseket, megmozgatni bizonyos kapcsolatokat, maga az önkormányzat is segítőkész, kapnánk buszt, megoldanánk a zuhanyzási lehetőséget is, de azért még lenne több dolog, amit meg kellene csinálni, és ugye az osztályváltás nagyobb költségvetést is kívánna. Még van egy kis időnk, ám ha netalán mégis az a döntés születik, hogy nem tudunk indulni a megyei kettőben, akkor sem csüggedünk majd, megpróbáljuk a következő szezonban is megnyerni a megyei III. osztály Encs csoportját.

Azért elméletben felvetettük azt is, mire lehetne jó a mostani alakulat a megyei II-ben.

– Sok posztra nem lenne szükséges igazolnunk, maximum egy-kettőre – felelte Horváth András. – Biztos vagyok abban, hogy megállnánk a helyünket, még ezzel a kerettel is a középmezőny elején zárnánk. A csapat jól felépített, a játékosoknak megvan a képzettségük, annak ellenére, hogy nem tartottunk egyetlen egy edzést sem, csak egy pár edzőmeccset játszottunk. Azt azonban tudjuk, osztályváltás esetén legalább heti egy tréningen mindenkinek részt kellene vennie.

Néha ő szólt

A sportvezető-szakvezető büszkén mondta az alábbiakat:

– A tartalékbajnokságot is mi nyertük, amennyire tudom, ilyen duplázást egyik klub sem tudott felmutatni az idén, a megyei I-gyel bezárólag – örömködött Horváth András, nem elmulasztva azt, hogy ezt a két aranyérmet felajánlja az egész falunak.

Szóba került az is, hogy nem egy összecsapáson tíznél is több gólt szereztek…

– Igen, ezek között volt olyan, amelyiken még több gólt rúghattunk volna. Néha már én szóltam a játékosoknak, hogy elég lesz, inkább csak a taktikát gyakoroljuk… Az utolsó körben Beret ellen 15-ször voltunk eredményesek, amitől nagyon elment a kedvük, mondtuk nekik, hogy nem lesz több gól, csak maradjanak a pályán – árulta el Horváth András.

Nem mindennapi

Azért az sem mindennapi, hogy a vilmányi keretből 25-en találtak a kapuba, a gólkirály Bányai Viktor 28-szor.

– Mindössze három embernek nem adatott meg a gólszerzés, a két kapusunknak, Kéri Mihálynak és Szabó Ernőnek, valamint a baloldali védőnknek, Galyas Rolandnak. Ezt a feladatot hagytuk mindenkinek, hiszen a hálóba lőni a labdát öröm, legyen szó bárkiről – nyilatkozta a témáról Horváth András. – Bányai Viktor 28 találata ősszel jött össze, a tavasszal már nem játszott. Beszéltünk a bajnokság második része előtt, elmondta, hogy Tállyán folytatja majd a pályafutását az NB III-ban. Hogy konkrétan miért nem vállalta a második félévet, nem kérdeztem, elfogadtam a döntését. Annyiban sajnálom, hogy tavasszal elérhette volna az 50 gólt, amivel a megyei III-as encsi csoport valaha volt legeredményesebbjévé léphetett volna elő.

Az éremosztást július 1-jén, szombaton 18 órától tartják Vilmányban, a polgármesteri hivatalban.

ÉM-MI

Házi góllövőlista

28 gólos: Bányai Viktor

17 gólos: Bódog Róbert

8 gólos: Balogh Dávid, Matisz József

6 gólos: Horváth II. András

5 gólos: Gulyás Géza, Korotki Csaba

4 gólos: Batyi Sándor

3 gólos: Batyi Szabolcs, Matisz Róbert

2 gólos: Batyi Ákos, Balogh Géza, Batyi Róbert, Budai Sándor, Dudu Vilmos, Glonczi Gábor, Glonczi Norbert, Járai András

1 gólos: Balogh József, Berki Zsolt, Bitó József, Horváth I. András, Mata Norbert, Nagy Tibor, Ruszó Ferenc

Öngól: Dávid Szabolcs (Hernádvécse)

A május 7-i, Hernádvécse elleni találkozó elmaradt, a mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a vilmányiak kapták.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA