Villamos ütközött személyautóval Diósgyőrben

Üveges Csaba, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa arról tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában átlagos számú riasztásuk volt. Egy komoly eseményt emelt ki: vasárnap délután az Árpád úton egy villamos személygépkocsival ütközött. Megtudtuk: a bejelentés alapján bizonytalan sérült számot jeleztek, majd a helyszínre indult mentőautók visszajelzése után kiderült, hogy összesen öt sérült van. Mind az öten könnyű sérüléseket szenvedtek, elsősorban horzsolt, illetve zúzott sérüléseik voltak. Őket ellátásra, és megfigyelésre a megyei kórház traumatológiájára szállították.

Ehhez a balesethez a miskolci hivatásos tűzoltókat is riasztották, akik áramtalanították a járműveket – ezt Dojcsák Dávidtól, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől tudtuk meg, aki elmondta azt is, hogy vasárnap volt egy műszaki mentésük is Halmajnál, amikor egy árokba sodródott személygépkocsit kellett mentenie a encsi egységnek: áramtalanították a járművet és megszüntették a forgalmi akadályt.

