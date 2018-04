Villámárvíz Mezőnyárádon

A városban a szokásos helyen okozott problémát a kisebb felhőszakadás, s Nyárádon is megáradt a sekély medrű kis vízfolyás.

Ugyanakkor a községben ez volt az utóbbi évtized legnagyobb villámáradása, a magasabban fekvő területen is megjelent a víz, s több kertet is elöntött a patak, valamint elárasztott egy garázst is.

Itt a környékbeliek homokzsákokkal védekeztek és a mezőkövesdi tűzoltók is szivattyúztak.

ÉM



