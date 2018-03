Világsztárok, akik mind krónikus betegségekben szenvednek

Cher



A nagy túlélő énekesnő egy elég kellemetlen betegséggel kénytelen együtt élni, a krónikusfáradtság-szindrómával (CFS). A kór oka a mai napig nem tisztázott, ám tünetei elég kellemetlenek, főleg ha valaki olyan aktív életet él, mint az énekesnő, akit 1992-ben diagnosztizáltak. A betegség miatt Cher 3 éven keresztül képtelen volt színpadra állni. Így vallott a kálváriájáról:

Tapasztalatból mondom, hogy ez tényleg egy fizikai betegség, de depresszióssá is tesz. Apám… tényleg kikészített!“

Bár az biztos, hogy az énekesnő Belgiumban kezeltette magát, de hogy sikerült-e végleg kigyógyulnia a CFS-ből, azt sosem erősítette meg.

Venus Williams



Míg nővére, Serena folyamatosan koptatja a teniszpályát, Venus Sjögren-szindromája miatt többször volt kénytelen kihagyni több versenyt is. Ez nem csoda, hisz ezen autoimmun betegség tünetei jellemzően a szemen és a szájon mutatkoznak meg, de érinthetik az ízületeket is. Kiszáradt, viszkető, égő szemmel és fájó végtagokkal igen nehéz teniszezni, de a sportoló nem adta fel, visszatért a pályára annak ellenére, hogy a betegségét nem lehet gyógyítani, csak a tüneteket tudják enyhíteni.

Demi Lovato



A fiatal énekesnő bipoláris zavarban szenved, aminek tényét egy kampány keretein belül a világ előtt is felvállalta. Elmondása alapján nincs más választás, mint együtt élni ezzel a betegséggel, és vállalni a kezelést, ami igen hosszúra nyúlhat, hisz mindenkinél meg kell találni a megfelelő terápiát. Arról is nyilatkozott, hogy kezelték pszichiátriai klinikán, és hogy milyen nehéz volt pozitívnak maradnia a legnehezebb időszakokban is. Történetével erőt szeretne adni másoknak is, akik hasonló gondokkal küszködnek.

Tom Hanks



Tom 2013-ban a David Letterman show-ban jelentette be, hogy 2-es típusú cukorbetegségben szenved. Elmondása alapján „egy idióta volt”, mert nem hallgatott azokra, akik hízásaikor figyelmeztették egészségtelen életvitelére, sőt 36 éves kora óta tudja, hogy baj van a vércukrával, de nem kezeltette magát hosszú évekig. Fogyókúrája segített egy kicsit, de sajnos a betegség ennek ellenére megmaradt.

Bono



A U2 frontemberét sosem látni nyilvánosan napszemüveg nélkül. Gondolhatnánk, hogy ez az imázs miatt van, azonban az ok ennél szomorúbb. Az énekesnek több mint 20 éve glaukómája, vagyis zöldhályogja van. Bono folyamatos kezelésben részesül, nem is akarja, hogy az emberek sajnálkozzanak felette. A napszemüveget még a négy fal között sem veszi le, ugyanis a szeme nagyon érzékeny a fényre:

A szemem nem bírja a fényt. Ha valaki például lefotóz, akkor a vaku fényét egész nap látom.“

Selena Gomez



Az ifjú színész és énekesnő lupusszal küzd. A betegség szövődményeként veseelégtelenség alakult ki nála. 2015-ben diagnosztizálták, emiatt egy időre a nyilvánosság elől is visszalépett. Később felfedte, hogy veseátültetésen esett át, a szervadó donor pedig legjobb barátnője, Francia Raisa volt. Selena először nem fogadta el barátja felajánlását, mert képtelen lett volna összeegyeztetni a lelkiismeretével, hogy bárki ekkora áldozatot hozzon érte. De később olyan súlyossá vált a helyzet, hogy nem volt más választása. Mivel a lupus gyógyíthatatlan, a sztár folyamatos orvosi ellenőrzésre szorul.

Michael J. Fox



A világhírű színészt harminc éves korában fiatalkori Parkinson-kórral diagnosztizálták. Annyira megviselte a hír, hogy az alkoholhoz menekült, amiről később szerencsére le tudott szokni. Hét év kellett hozzá, hogy a nyilvánosság előtt is fel tudja vállalni a betegségét. Az orvosok nem tanácsolták, hogy folytassa a színészkedést, ám erről nem hajlandó lemondani a mai napig. 1998-ban agyműtéten esett át, ami gyógyulást nem jelentett, de a tüneteket enyhítette. 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Parkinson Alapítványt, ami jelenleg a világ egyik legnagyobb szervezete, mely támogatja a Parkinson-kór gyógymódjainak kutatását.

Lady Gaga



Az énekesnő egy igencsak ritka betegségben szenved, fibromyalgiában, ami a tudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan. Igen ijesztő tünete, hogy szinte folyamatos fájdalomérzetet okoz a testben. Gaga tartott nagyobb pihenőket is, hogy életmódot váltson, ezzel enyhítve a szimptómákat, de sajnos még a közelmúltban is többször kellett koncerteket visszamondania, mert nem volt fellépésre alkalmas állapotban. Twitterén és Instagramján többször is tájékoztatta a rajongóit, hogy fájdalmai néha annyira elviselhetetlenek, hogy csak kórházi segítséggel tudnak segíteni neki.

