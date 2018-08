Világsztár a tokaji színpadon

A negyedik tenorként is emlegetett művész az ismert operák áriái mellett számos könnyűzenei feldolgozással is megörvendeztette a közönséget.

Mintha egy család lennénk



José Cura a 21. század tenorsztárjaként énekes pályafutása során a legismertebb operák címszerepeit játszotta el. Tokaji fellépésén is ezekből válogatott egy csokorra valót a Magyar Állami Operaház Zenekarának kíséretével.

– Tizennyolc éve ismerem a zenekart, az első magyarországi koncertem is velük volt az Erkel Színházban. Olyan mintha egy család lennénk, együtt öregszünk, emlékszünk, arra az időre, mikor még sok hajunk volt vagy arra, hogy mikor őszültünk meg. Szeretem Magyarországot és nemcsak énekelni járok ide, hanem barátokat, ismerősöket meglátogatni – mondta el José Cura.

A maestro könnyed stílusa a színpadon is érezhető volt. Humoros átvezetéseit azok is megértették, akik kevésbé beszélnek angolul, ugyanis egy szinkrontolmács írásban fordította az elhangzottakat a kivetítőre. A koncerten pedig a komolyzenei betétek mellett a könnyűzenei műfajból is számos feldolgozást előadott.

– A XX. században kialakítottunk egy szörnyű címkét, amivel különválasztottuk a rockzenét a komolyzenétől. Ez nagy hazugság, sosem így volt ezelőtt. Olyat kijelenteni nem lehet, hogy a popzene nem olyan jó, de a komolyzene nagyszerű. Van jó és rossz zene. Sok pop- vagy rockzene létezik, amelyek igazán jók és vannak klasszikusok, amelyek unalmasak. És persze ez fordítva is igaz – tette hozzá José Cura.

A koncerten vendége volt Koós Réka és Bojtos Luca, valamint a köztévé komolyzenei tehetségkutatójának legjobbjai, Sándor Zoltán, Lugosi Dániel Ali, Korossy-Khayll Csongor és Kökény Tamás is felléptek. A kíséretet a Magyar Állami Operaház Zenekara adta Pejtsik Péter vezényletével.

ÉM-EJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA