MKC: Világklasszisokkal küzdött a Kövesd

Az NB I-es férfi bajnokság 9. fordulója kivételes ajándékkal szolgált azoknak a szerencséseknek, akik befértek a mezőkövesdi városi sportcsarnokba, ahol a kontinens (és a világ) egyik legjobb együttese mérkőzött az újonc hazaiakkal. Már jóval a kezdés előtt remek hangulat uralkodott a létesítményben, ezt csak fokozta a bemutatási ceremónia: mindenki nagy tapsot, sőt éljenzést kapott.

Lelkesedtek

Három támadás, három gól, 0-3, közben Pásztor I. védte Lékai és Manaskov ziccerét. Sterbik mögé először csak a 8. percben került a labda, majd Krivokapic labdát szerzett, elfutott és máris 2-3 lett. Mackovsek arcon találta a hazaiak kapusát, a túloldalon pedig Kovács B. rabolta el a hálóőr rossz kidobását és egyenlített. Lékai két hetest harcolt ki, ezeket Manaskov minden teketória nélkül bevágta. Pásztor I. ajtó-ablak helyzetekben jó irányba mozdult, így a 16. percben a 4-6 egészen jól festett.

Stankovic végrehajtott egy várva várt kiváló átlövést (5-6). A kategóriakülönbség csak az ötletes bejátszások során jött ki, majd Buday reklamálta a határesetekben ítélteket, Davis egy belemenést, erre megkapták a maguk sárga lapjait. Egy gólnál tanácstalanságot árultak el a hölgyek, az alapvonali sípos nem észlelte, hogy hálót ért a labda, de végül erről meggyőzték. A szünetre kiharcolt mínusz három dicsérte a lelkes MKC-t és különösen Pásztor I.-t, aki sokat faragott a papírforma alapján várható különbségből.

Mínusz hét

A folytatásban Ernei kettőt bevágott balról (11-16), Jóga a beálló posztjáról, míg Menyhárt ejtése elakadt Sterbikben. A bemutatkozó Győri védhetetlent védett, aztán pazarul indított (37. perc: 14-18). Zsinórban négyszer találtak be a borsodiak (Menyhárt lerohanásokból), a 39. perc 16-18-as különbsége ,,félcsodának” számított. Kovács B. csuklóból lapos bombát küldött a kapuba, de a Telekom is talált rést (17-21). Jancsó hozta az MKC első büntetőjét, arról pedig szó sem volt, hogy elhúzzon a dunántúli gárda. Jamalira elfelejtettek kilépni, ezt persze megköszönte (18-23). Horváth L. és Jóga összjátéka szép találatot hozott, a Veszprém viszont kicsit megrázta magát és elment hétig (18-25), ekkor ismét jött az otthoni játékmegszakítás. Sterbik az üres kaput célozta meg, de Kovács B. résen volt. A hajrában Szabó D. kihagyott egy hetest és azt láthattuk, hogy a kövesdiek is képesek gyorsvonati sebességű akciókra. Szabó D. még javított, így csak hét lett közte, járt is érte a vastaps.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Mezőkövesdi KC – Telekom Veszprém 22-29 (10-13)

Mezőkövesd, 817 néző. V.: B. Pech, Vágvölgyi.

Mezőkövesdi KC: PÁSZTOR I. – Kovács P. (1), Stankovic (3), Jóga (3), Dávid M. (-), Kovács B. (3), Krivokapic (1). Csere: GYŐRI (kapus), JANCSÓ (4/1), Zelei (-), MENYHÁRT (3), Martins (1), Horváth L. (1), Szabó D. (1), Rodic (1). Vezetőedző: Buday Dániel.

Telekom Veszprém: STERBIK – Marguc (2), Nagy L. (3), Lékai (1), Nilsson (3), Mackovsek (2), MANASKOV (7/5). Csere: Mikler (kapus), Ilic (2), Tonnesen (1), Terzic (-), Blagotinsek (2), Nenadic (1), JAMALI (3), Dörnyei (-), Ernei (2). Vezetőedző: David Davis.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5.

Buday Dániel: – Gratulálok a győztesnek, tudtuk, hogy kicsit gödörben van, sokat utazott, több meccset játszott, ez látszott is. Azt kértem a fiúktól, mindent adjanak bele, nem volt mit tartalékolni, sokat kaptam vissza abból, amit reméltem. Ezt a játékot szeretném a jövőben is látni.

David Davis: – Nem úgy keztünk, ahogyan szerettünk volna, köszönhetően annak, hogy rövid időn belül két meccset is játszottunk. A kezdeti hibák után idegessé váltunk, aztán cserélgettünk, és ebben a periódusban szereztünk jelentősebb előnyt.

