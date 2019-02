Viktor An bejelentette visszatérését a rövidpályás gyorskorcsolyázásba

An a versenysportba való visszatérését szerdán a Kyunghyang Shinmun című dél-koreai lapnak nyilatkozva jelentette be.

“Versenyezni akarok, komoly edzésbe kezdek, hogy augusztusban rész vehessek a nemzeti válogatón. Be akarok kerülni a válogatottba és mindaddig versenyezni szeretnék, amíg a tagja maradok. Részt akarok venni a pekingi téli olimpián. Az országom Oroszország, Dél-Koreát nem tudom képviselni” – mondta.

Hozzátette, ha nem kerül be a válogatottba, akkor az orosz rövidpályás gyorskorcsolya fejlesztésével kíván foglalkozni.

A világ legeredményesebb rövidpályás gyorskorcsolyázóját tavaly januárban indoklás nélkül zárta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyező bizottsága a phjongcshangi téli játékokról. Orosz lapértesülések szerint azért, mert a neve szerepelt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság által az orosz doppingügyekről készített jelentésben.

Alekszej Kravcov, az Orosz Gyorskorcsolya Szövetség elnöke szeptemberben bejelentette, hogy a versenyző visszavonult. An volt egyébként az első orosz sportoló, aki 2017. december 6-án közölte, hogy akár semleges zászló alatt is indulni kíván a dél-koreai téli olimpián.

A dél-koreai születésű Viktor An (korábbi nevén An Hjun Szu) 2011-ben vette fel az orosz állampolgárságot, és Szocsiban három aranyérmet nyert Oroszországnak. An 2006-ban Torinóban – még dél-koreai színekben – három arany- és egy bronzérmet szerzett a téli játékokon.

An a pekingi téli olimpia idején 37 éves lesz. Visszatérését a szakszövetség és sporttársai üdvözölték Oroszországban.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA