Vihar előtti csönd volt az ügyeleteken Borsodban

Az ilyen helyzetben megszaporodhat a közlekedési balesetek száma. A szakemberek a szokottnál is nagyobb figyelmet kérnek az utakon. A tűzoltók arra is felkészültek, hogy az intenzív esőzések miatt belvizekhez, szivárgásokhoz is fogják őket riasztani.

Hasonló “vihar előtti csönd” volt a mentőknél is, úgymond “hétköznapi eseteik” voltak az elmúlt időszakban és az éjszaka is csendes volt. A mentők is arra számítanak, hogy ma több munkájuk lesz a várhatóan extrémebb időjárási körülmények között.

ÉM

