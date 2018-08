Vigyázzunk mi is rájuk, mert minden gyereket hazavárnak az iskolából!

Amikor a hosszú nyári szünet után újra iskolába indulnak a diákok, hirtelen megnő a forgalom az utakon és az utcákon. Az iskolába igyekvő gyerekek ilyenkor még szertelenek, figyelmetlenek, hiszen az elmúlt hónapokat kötöttségek, szigorú fegyelem nélkül töltötték. Szeptemberben tehát nekünk, felnőtteknek kell sokkal figyelmesebbnek lennünk, mert minden diákot, aki elindult az iskolába, haza is várnak a szüleik.

Még szertelenek

Az Észak-Magyarország évekkel ezelőtt elhatározta, hogy vigyáz a gyerekekre, azaz nagy méretű, figyelmeztető táblákat helyeztünk ki Miskolcon a forgalmas utak mellé, olyan helyekre, ahol a közelben iskola is található. A táblák színesek, figyelemfelkeltőek, és a „Vigyázz ránk!” felszólítás olvasható rajta.A mondat azoknak a járművezetőknek szól, akik iskolák közelében haladnak el reggelente munkába menet és délután haza­felé. Hiszen nekik számolniuk kell azzal, hogy bármikor leléphet a járdáról egy-egy iskolás, az útra gurulhat egy labda, vagy fogócskázó gyerekek kergethetik egymást, olykor leszaladva a gépkocsik közé is.

Veszélyes utak mentén

Az idén 15 figyelmeztető táblát helyeztünk ki Miskolcon a veszélyes utak közelében fekvő iskolák mellé. Kérjük a gépjárművezetőket, figyeljék a táblákat és a megszokottnál is óvatosabban vezessenek ezeken a helyeken, hiszen minden szülő félti a gyermekét, és mindenki azt szeretné, ha a tanév a tanulásról, sportról és játékról szólna, nem pedig hosszú, kórházi hónapokról.

Kicsikre és nagyokra

Az autósoknak arra is figyelniük kell, hogy vannak olyan diákok, akik kerékpárral járnak iskolába. Ők még nagyobb veszélynek vannak kitéve az utakon a reggeli és délutáni csúcsban. Rájuk is vigyázzunk, legyünk türelmesek, és gondoljunk arra is, hogy a gyerekek kerékpárosként nem biztos, hogy minden közlekedési szabályt ismernek.

Szeptemberben, a reggeli iskolakezdéskor a rendőrök a polgárőrök segítségével a közlekedésbiztonsági szempontból frekventált helyeken fekvő iskolák környékén teljesítenek szolgálatot. Segítik a gyermekek úttesten történő átkelését, és kiszűrik a szabálytalankodó autóvezetőket. Az Észak-Magyarország táblái további segítséget nyújtanak, hiszen így a sofőrök tudják, hol kell diákok megjelenésével számolni.

Vigyázzunk együtt a gyerekekre, kicsikre és nagyokra egyaránt!

ÉM-HE

Itt helyeztük el a tábláinkat

Avastetői Általános Iskola Pattantyús Tagiskola Miskolc. Pattantyús Ábrahám Géza utca 2.

Avastetői Általános Iskola, Széchenyi Tagiskola Miskolc, Hajós Alfréd utca 5.

Balázs Győző Református Művészeti Iskola Miskolc, Győri kapu 23.

Fazekas Utcai Általános Iskola

Miskolc, Fazekas utca 6.

Jókai Mór Református Általános Iskola Miskolc, Pallos utca 1.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Miskolc, Középszer utca 3.

Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27.

Szabó Lőrinc Általános Iskola Miskolc, Vörösmarty utca 76.

Szilágyi Dezső Általános Iskola Miskolc, Szilágyi Dezső utca 53.

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Miskolc, Mádai Lajos utca 2.

Petőfi Sándor Általános Iskola Miskolc, Katowice utca 17.

Kaffka Margit Általános Iskola Miskolc, Hunfalvy Pál utca 1.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miskolc, Zoltán utca 5.

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Miskolc, Mátyás király utca 21.

Rónai Ferenc Tagiskola

Miskolc, Kassai utca 15.

