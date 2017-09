Vigyázz ránk! Kint vannak a táblák

Ezzel egy időben sok kisgyermeket visznek szüleik, nagyszüleik bölcsődékbe, óvodákba is. Éppen ezért a rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedjenek, hiszen várhatóan jelentősen megnövekszik a forgalom a tanintézmények környékén.

A forgalmas helyszíneken táblákat helyeztünk el.” Csernyánszki-Szűcs Edina

Az Észak akciója

Különösen ügyeljenek a várhatóan nagy gyalogosforgalomra! A rendőrség szerint a gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet vagy vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési helyzetekben vagy – biztonságot nyújtó közeg híján – az élet más, számukra ismeretlen szituációiban.

– Erre figyelmeztet lapunk iskolakezdési akciója is. Több forgalmas és balesetveszélyes helyszínen táblákat – „Vigyázz ránk!” – helyeztünk el, és cikksorozatunkkal is igyekszünk felhívni a figyelmet a közös felelősségre – mondta Csernyánszki-Szűcs Edina, az Észak-Magyarország marketingvezetője.

Ami bizonyos: az iskolakezdés új életformát jelent a hat­éveseknek és a családjuknak is. Fő a feje a szülőknek, annyi mindenre kell odafigyelni. Vigyázzunk, nehogy közben elfeledkezzünk a kisgyermek személyi biztonságáról, amelyért vele együtt mi, szülők is sokat tehetünk. Az óvodában a gyerekek megismerkednek a közlekedés alapvető szabályaival: ha piros a lámpa, tilos átmenni az úton, ezt minden kisgyerek tudja. Fogjuk kézen a gyereket, ha gyalog járunk majd vele, és ballagjunk el az iskoláig. Közben megbeszélhetjük, mikor és hogyan szabad átmenni az úttesten, és elismételhetünk más szabályokat is.

Biztonságuk érdekében

A szakemberek szerint este mindig jusson idő arra, hogy megbeszéljük gyerekeinkkel az aznap történteket! Ugyanis lehet, hogy a gyerekek olyan dologról is beszámolnak, ami felkelti a figyelmünket, és a biztonságuk érdekében lépnünk kell.

Ilyen esetben ne legyünk restek megkeresni a rendőrt, az iskolát és akár az önkormányzatot is. Fontos hangsúlyozni a gyereknek, hogy a rendőröktől mindig számíthat segítségre, és megtanítani neki a segélyhívó számot (112). Fontos, hogy a közlekedési balesetek megelőzése érdekében betartsuk azokat az alapvető szabályokat, amelyeket a KRESZ ír elő, akár gyalogosan, akár valamilyen járművel közlekedünk.

ÉM

Öt hasznos tanács a szülőknek

Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket, amelyen később egyedül jár majd!

Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! A szabályok betartásával mutassunk példát gyermekünknek!

Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához, vagy ahhoz, hogy velünk együtt keljen át!

Többször gyakoroljuk vele az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben! A közlekedési szabályokat a gyakorlat közben rögzítsük benne!

A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttesttől távol kísérjük, az átkelőhelynél is figyeljünk erre!

