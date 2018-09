Vigyázunk mi a fejünkre? – Dr. Valikovics Attila, osztályvezető főorvos válaszol

Miért fájhat a fejünk?

A fejfájás nagyon gyakori, vagy betegség, vagy tünet. Két csoportra lehet osztani a sokféle fejfájást. Az egyik az úgynevezett elsődleges, amikor maga a fejfájás a betegség, ide tartozik a migrén, a tensios fejfájás, az egyéb agytörzsi fejfájások. A másik nagy csoport a másodlagos fejfájás, amikor a fejfájás valamilyen betegségnek a tünete, leggyakrabban a magas vérnyomásnak, agytályognak, stroke-nak, agydaganatnak, gyulladásos betegségeknek, a fejen lévő bármilyen betegségeknek. Az agy önmagában nem fáj soha, az agyban futó erek elváltozásai fájdalmasak. Ebbe a két csoportba lehet osztani a fejfájást.

Nagyon nehéz dolga van a szakorvosnak. Ha bemegy önhöz egy beteg, hogy egy hete fáj a feje, mire gondol? Hogyan kezdi el a vizsgálatot?

Nagyon fontos kérdés, amit felvet. Van a sürgősségi esetet igénylő fejfájás, amikor valaki annyira szenved a heves fejfájásos görcsöktől, hogy sürgősséggel érkezik az osztályra. Azt azonnal orvosolni kell, különösen, ha az illető általában nem fejfájós, és hirtelen görcsös fejfájása lesz. Az első esetet fontos kivizsgálni. Általában minden embernek fájt már a feje. Ha az eddigitől eltérő, nagyon erős, nagyon más érzéseket kiváltó fejfájása van, akkor is fontos a kivizsgálás, mert lehet egy enyhe fokú stroke-ja.

Nincs tipikus tünete az agyvérzésnek? Arra gondolok, amikor enyhébb fokú.

De igen. Amikor tarkó tájon hirtelen ütésszerű, szúrásszerű fájdalom jelentkezik. Amikor 5o év fölött jelentkezik a fejfájás, általában valamilyen betegséghez társul, agydaganat vagy más. Ezt kell kizárni. Sokszor a migrén a súlyos beteg benyomását kelti, a páciens nagyon szenved, hányingere van, érzékeny a fényre, hangra, ennek ellenére ez nem veszélyes. Összességében sajnos nem látunk bele az emberek fejébe, ezért komolyan kell venni a fejfájást. Például egy kisebb agyvérzésnek a tünete attól függ, hogy az agy mely részén alakul ki. Ha olyan területen következik be, lehet, hogy nincs komolyabb tünete, csak egy enyhe fejfájás hívja fel a figyelmet arra, hogy valami nincs rendben.

Milyen típusai vannak még a fejfájásnak?

Még ott van egy óriási „zsák”, a pszichés eredetű fejfájás, a tensios fejfájás. Ez nem azt jelenti, hogy a vérnyomás okozza, hanem a nyakat, fejet tartó nyaki izmok megfeszülése a nyomó-feszítő fejfájás okozója.

Ha ilyenkor elmegyünk masszíroztatni, az jót tesz?

Nem árt. Az inkább akkor jó tünetileg, ha meszesedés van. A fejfájásnak van még egy nagyobb veszélye, amikor az emberek próbálják meg csillapítani a fájdalmat, vagyis gyógyszert szednek. Kapható is recept nélkül sokféle fájdalomcsillapító. Hogy aztán melyik a jó a beteg szervezetének, azt ő maga sem tudja, de kipróbál néhányat. S akkor van/lehet már olyan tünet, amikor a fejfájás-csillapító okoz fejfájást. Sajnos idősebb korosztályra jellemző, hogy ha fáj a feje és nem csillapítja a fejfájás-csillapító, akkor bevesz egy másikat, vagy uram bocsáss, még egy harmadikat is, és tulajdonképpen már a gyógyszerektől fáj a feje.

Milyen összefüggés van a fejfájás és a koffein-, vagyis a kávé­fogyasztás között?

A koffeinről tudni kell, hogy érszűkítő hatású. Amikor migrénes fejfájást érzünk, olyankor az agyban lévő erek kitágulnak. Erre jó a koffein, hiszen az szűkíti az ereket. Csakhogy nemcsak az agyi ereket szűkíti, hanem a szívkoszorúereket is.

Tehát, akinek magas a vér­nyomása, ne igyon kávét?

Nem lehet így sarkítani. Reggel egy kávé nem árthat. De különben is lehet koffeinmentes kávét is kapni. Ugyanez vonatkozik a dohányzásra, az is szűkíti az ereket.

Lehet örökölni a fejfájást?

Lehet. Különösen a nők a migrénes fejfájást sajnos átörökíthetik a gyerekeikre, anya-lányára különösen jellemző. De nem beszéltünk még a cukorbetegségről, az is okozhat fejfájást. A pajzsmirigyműködés. Az inzulintermelés hiánya is rendkívül erős fejfájást okozhat. Vagy az álmatlanság, aki nem piheni ki magát. Koncentrációzavar jelentkezhet, a páciens erőlködik, gondolkodik, ezáltal megfeszülnek a nyaki erek, és ez is fejfájást eredményez. Furcsán hangzik, de nagyon kellene vigyázni a fejünkre.

B. Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA