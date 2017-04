Vigasztalódni akar az Aluinvent-DVTK

Az alapszakaszban nyújtott jobb teljesítménye alapján a CMB Cargo UNI Győr gárdája a kedvezményezett, így a két nyert találkozóig tartó párharc keretében – ha szükséges – kétszer játszhat otthon. A csütörtöki összecsapás 17 órakor kezdődik a kisalföldi nagyvárosban, ahová várhatóan több tucat szurkoló is elkíséri a piros-fehéreket.

Kötöttségek nélkül

– A rájátszás első felvonása keretében nagyon jó csapat ellen lépünk pályára és kemény meccsre készülünk – mondta a szerdai felvezető sajtótájékoztatón Miguel de Jesús López Alonso, a diósgyőriek vezetőedzője. – Egész héten arra koncentráltunk, hogy felkészüljünk a győriekből, és a saját játékunkat játszva sikerrel vívjuk meg a párharcot. Korábban kétszer is találkoztunk velük, és mindkétszer nyertünk, de minden meccs más. Ezekből a fellépéseinkből is sokat tanultunk, ráadásul most nincs U20-as és a külföldiekre való szabály, mind a két csapat kötöttségek nélkül játszhat és bizonyára élvezetes csatát produkál majd.

A szakvezetőtől megkérdeztük, hogy a pécsi kupakudarc után milyen eszközökkel próbált lelket verni együttesébe annak érdekében, hogy túltegyék magukat a kiesés okozta sokkon, mire ezt a választ kaptuk:

– Ilyenkor nemcsak az edzőre, hanem a játékosoknak is nehéz feladat hárul. Mivel a lányok profik, ezért profiként edzettek, mentálisan és fizikálisan is már a soron következő feladatukra koncentráltak. Szeretném, ha még egyszer nem követnék el azokat a hibákat, amelyek a búcsúnkat eredményezték. Ismerik egymást, tudják, hogy mit tegyenek, ennek jegyében reményeim kellőképpen felpörögnek.

Egyensúlyban

A vezetőedző a győriek pályaelőnyét nem tulajdonította „végzetesnek”, de néhány tényezőre felhívta a figyelmet:

– A CMB Cargo egyszer vagy kétszer élvezheti az otthoni légkört. Tagjaik saját pályájukon érezhetik a távolságot, a teret, a gyűrű elhelyezkedését, amely adott esetben némi előnyt jelent. Ugyanakkor olyan hangulat nem lesz a csarnokukban, mint ami nálunk van, de most Győrött játsszuk az első felvonást és nekünk még el is kell utaznunk odáig, nekik viszont nem. A körülményeken túl elmondhatom, hogy ismerjük a játékosaikat, akik közül néhányan több pozícióban is képesek a jó teljesítményre, gondolok például Laklóthra, Varga Zs.-re vagy Simon Zs.-re. Viszont nekünk is megvannak a magunk erényei, így az a dolgunk, hogy ezt a bizonyos egyensúlyt ugyanarra a szintre hozzuk.

Miguel de Jesús López Alonso mellett Rasheed Rita, a diósgyőriek egyik erőssége is véleményt formált a negyeddöntőbeli mérkőzésről:

– A rájátszásban akarunk vigasztalódni, hiszen nem úgy készültünk, hogy Pécsett elbukunk a Cegléddel szemben és már az első nap után jöhetünk haza. Bizonyítani akarjuk azt, hogy vannak erősségeink, továbbá azt is, hogy egyben vagyunk. Él bennünk a vágy a javításra, hiszünk önmagunkban és a sikerben. Jómagam korábban játszottam a győrieknél, így azt a csarnokot is jól ismerem, ahol pályára lépünk. Egykori csapattársaimmal most ellenfelek leszünk, nem számít az, hogy barátnőim is vannak náluk, sőt előnyt is kovácsolhatok ezekből az ismeretségekből. Abban bízom, hogy sokan elkísérik gárdánkat Győrbe és végig biztatni fognak minket.

Szabó István, a piros-fehérek technikai vezetője közölte, hogy „hivatalos” csoportot nem indítanak a Dunántúlra, de azt tudják, hogy híveik közül többen is autókkal kelnek útra, sőt az innen elszármazott diósgyőri szimpatizánsok szintén arra készülnek, hogy hangerejükkel a DVTK-t segítik majd. Megtudtuk még, hogy az Aluinvent csapatában több játékos bajlódik az átlagostól nagyobbnak tekinthető gonddal, de ezek a sérülések nem gátolják őket abban, hogy vállalják a játékot.

Ingyen

A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy azok a szurkolók, akik belépőt váltottak a DVTK – Ferencvárosi TC labdarúgó Magyar Kupa-visszavágó mérkőzésre és jegyüket megőrizték, vasárnap ennek felmutatásával ingyen tekinthetik meg a két csapat közötti második, miskolci városi sportcsarnokban sorra kerülő mérkőzést.

– Kolodzey Tamás –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA