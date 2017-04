Videoton vs. Mezőkövesd – Az egy pont még sokat érhet

Az NB I-es bajnokság 27. fordulója keretében nem volt veszíteni valója a matyóvárosiaknak, hiszen a listavezetőhöz látogatott. Ennek jegyében Sivic Tomislav vezetőedző bátor játékot kért csapatától, már csak azért is, mert hozzátette, hogy számukra nincs könnyű mérkőzés, ugyanis az életükért harcolnak.

Molnár G. egyenlített

Bátran kezdtek a vendégek, és az sokat igért, hogy Hudákék nem voltak megilletődöttek. Pauljevic egy ütközés után a földön maradt, vérzett a homloka, de nem kellett cserét kérnia, ugyanis „összedrótozták”, turbánnal a fején tért vissza a gyepre. A 10. percben nagyszerű támadást vezettek a borsodiak. Sós B. nyargalt a labda után a bal oldalon, az alapvonal előtt elcsípte, Strestikhez passzol, majd utáne Egerszegi lőhetett, de Juhász R. belelépett, így a játékszer szögletre pattant. Az első nagy helyzetet a Videoton dolgozta ki a 18. percben. Ekkor Vinícius indítását Scepovic átvette, majd szemből, 13 méterről kilőtte a labdát a stadionból. Nem sokkal később Vági hozta helyzetbe Sós B., aki fordulásból, 11 méterről nem tudta a jobb alsó sarokba tekerni a labdát. Molnár G. is gólhelyzetbe került, de eredménytelenül és a 0-1 helyett mindjárt 1-0 lett. Varga J., majd Maric kapcsolódott a játékba, végül Suljic középről, a 11-es pont közeléből, jobbal, nagy erővel lőtt a bal felső sarokba. Ekkor talán mindenki azt hitte, hogy ettől kezdve megindul a hazai henger, de nem így történt, ugyanis a kövesdiek egy formás akció után Molnár G. szép mozdulatával egyenlítettek és helyreállt az egyensúly a pályán. Aggodalomra adott okot, hogy Sós B.-t és Vágit és ápolni kellett, kisebb sérülést szedtek össze. A szünet előtt a székesfehérváriak közel álltak a vezetéshez, Fiola fejesét azonban a felső léc hárította. Az kétségtelen, hogy a Videoton birtokolta többet a labdát, meddő mezőnyfölényével viszont semmire nem ment. A sárga-kékek kontrákra rendezkedtek be és ezek gyakran komoly veszélyt jelentettek.

Rászolgáltak

A második félidőben sem változott a játék képe. A vendéglátók támadtak többet, viszont a 61. percben Egerszegi és Strestik összehozhatta volna a kövesdiek második találatát, de utóbbi nem tudott mit kezdeni a tálcán kapott lehetőségével. Ezt követően nagyobb sebességre kapcsolt a Videoton, szinte állandóan a Mezőkövesd térfelén pattogott a labda. Szelesék több helyzetban önfeláldozóan tisztáztak, vagy szerencséjükre a hazaiak nem koncentráltak kellően. Tujvel sokat volt munkában,a kapust pedig a védők is gyakran kisegítették. Ahogy telt az idő, úgy lett egyre idegesebb a Videoton, míg a kövesdiek angyali nyugalommal védekeztek, sőt a 92. percben Pauljevic tört előre a jobb oldalon, betört a 16-oson belülre, az alapvonal előtt húzott kapura, Fiola azonban addig gyötörte, amíg a védő kibillent egyensúlyából és elesett, de Solymosi nem látott okot a büntető megítélésére. A lefújás után a matyóvárosi alakulat tagjai boldogan vonultak le, rá is szolgáltak az elismerésre, hiszen a papírformát felborítva nagyon értékes pontot harcoltak ki. Stabilan védekeztek, ugyanakkor az előrejátékban is ügyenesek voltak. A bajnoki címre hajtó Videoton komoly csalódást keltett, semmivel nem tudta meglepni szervezetten

és nagy akarással futballozó vendégét, komótos és pontatlan játéka nem igazolta a táblázaton elfoglalt helyét.

Jegyzőkönyv

Videoton FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

Felcsút, 1400 néző. V.: Solymosi (Albert I., Buzás).

Videoton FC: Kovácsik (6) – Nego (5), Juhász R. (6), Vinícius (5), Fiola (6) – Hadzic (5), Varga J. (5), Szolnoki (5), Suljic (6) – Maric (5), Scepovic (5). Vezetőedző: Henning Berg.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Pauljevic (6), Hudák (7), Szeles (6), Vági (6) – Egerszegi (6), Gohér (6) – Molnár G. (6), Tóth B. (6), Sós B. (6) – Strestík (5). Vezetőedző: Sivic Tomislav.

Csere: Hadzic helyett Géresi (5) a 46., Sós B. helyett Baracskai (5) az 54., Szolnoki helyett Pátkai (-) a 69., Tóth B. helyett Bacelic-Grgic (-) a 72., Strestik helyett Diallo (-) a 87., Suljic helyett Bódi (-) a 90. percben.

Sárga lap: Hudák a 7., Gohér az 59., Fiola a 68., Juhász és Bacelic-Grgic a 74., Szeles a 81., Egerszegi a 83. percben.

Gólszerző: Suljic (1-0) a 25., Molnár G. (1-1) a 27. percben.

Henning Berg: – Ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, de nem váltottuk gólokra a lehetőségeinket. Arra számítottunk, hogy több helyzetünk lesz, mint a Kövesdnek, ez így is lett, de a győzelem nem sikerült. Csalódás az eredmény: a győzelemhez több kell annál, mint amit mutattunk. Sok pontrúgásunk volt az ellenfél térfelén, de ezekből nem tudtunk eredményt kihozni, ezzel elégedtlen vagyok, hiszen vagy a beadás nem volt pontos, vagy a befejezés. Az első félidőben a jobboldali támadójátékunk sem úgy működött, ahogyan kellett volna, a másodikban ebben javultunk. Csapatként kellett volna még több nagy helyzetet kialakítani.

Sivic Tomislav: – Azt gondolom, hogy megérdemeltük az egy pontot, mert amit elterveztünk, azt nagyjából sikerült megvalósítanunk. Kulcsmomentum volt, hogy sikerült hamar kiegyenlítenünk a bekapott gólunk után. Szervezettek voltunk, vártunk a kontrákra, úgy gondolom, hogy ebben jól teljesítettünk. A meccs végén nekünk volt egy nagyobb ziccerünk, Strestik esetére gondolok, de kicsit a háta mögé jött a labda, aztán kíváncsi vagyok majd arra az esetre is, hogy az utolsó pillanatban mi történt a tizenhatoson belül. Biztosan nagy lökést ad a csapatnak, hogy sikerült pontot szereznünk a Vidi otthonában. Egyébként a múlt szerdán is mondtam, hogy sok minden ellen nem tudok küzdeni: állandóan jönnek az ellenségek, évek óta harcolok kiscsapatoknál nagyok ellen. Most is az volt, hogy pocsék forma, ilyen forma, olyan forma, ez azonban nagyon nehéz munka….

A gólok története

25. perc: Varga, majd Maric volt a labda útja. Utóbbi a 16-os és a 11-es közé emelte a labdát, Suljic berobbant és a védőket megelőzve nagy erővel a bal felső sarokba bombázott, 1-0.

27. perc: Tóth B. balról Gohért találta meg labdájával, a középpályás ballal élesen a 16-oson belülre emelt, a labda a fedezetlenül maradt Molnár G.-hez került, aki kapásból, ballal úgy lőtt a bal felső sarokba, hogy Kovácsik már csak beleütni tudott, de hárítani nem, 1-1.

