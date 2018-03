Videoton vs. DVTK – Lazovicék lazán begyűjtötték a három pontot

A labdarúgó NB I 22. fordulójában szombaton este Videoton FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek Felcsúton. A két csapat egyaránt 2-1-es ­sikerrel érkezett erre a találkozóra, a vendégek a listavezető FTC skalpjával, a Videoton pedig a Vasas legyőzésével. A pályaválasztó szakvezetője nem változtatott legutóbbi kezdőcsapatán, viszont a diósgyőri szakmai igazgató kénytelen volt átrendezni a védelem háromnegyedét, ­mivel Eperjesi sérülés, Brkovic és Lipták pedig eltiltás miatt nem játszhatott.

Ugrai: az égbe

A meccs első 20 percében jól el voltak a csapatok, Bacsának volt egy fejese, és Stopirának egy sistergős bombája, és ­miközben a Videoton kereste a rést a diósgyőri védelmen, a fehér mezesek nem nagyon jutottak el a támadóharmadon belülre. A 21. percben a fellazult védelemmel, a helyüket kereső játékosokkal szemben vezetést szerzett a Videoton, egy jól kivitelezett támadás végén, és nem sok ­reményt adtak a vendégeknek a ­meccsnullra. Ugyanis 5 perccel később Lazovic – aki a látottak szerint a meccs előtt szerződést köthetett Fortunával – másodszor is betalált, ezzel pedig messze került a pontszerzéstől a DVTK. A 34. percben Lazovicot Antal B. mentette meg a ­klasszikus ­mesterhármastól, majd a ­következő minutumban egy nagy kapu előtti kavarodást úszott meg kapott gól nélkül a Diósgyőr, rá egy percre ­pedig Stopirának volt egy jó fejese. A levegőben lógott a harmadik hazai találat, de ­aztán válaszként Ugrai a túloldalon az égbe lőtt, majd a fél­idő hosszabbításában ugyanő, az első igazán veszélyes lövést nem sokkal a jobb alsó sarok mellé érkeztette.

A szünetben

A DVTK Ugrai-féle életjelei után Bódog Tamás szakmai igazgató is jelezte, hogy ettől többet szeretne, kettős cserét hajtott végre a szünetben, belső védőt és védekező középpályást váltott támadókra, így a térfélcserét követően három védővel és öt (!) támadószellemű labdarúgóval (Ugrai, Vela, Bacsa, Szarka, Ioannidis) játszott a Diósgyőr. A szokatlan összetételben futballozó piros-fehér védelem előtt a középpályán is keresték a helyüket a vendégek, miközben a 47. percben Lazovic a meccs ziccerét kihagyta, vagy, ha így jobban tetszik Antal B. védett remekül. A 2-0-s állásnál a DVTK bátran ment a szépítő gólért, ennek jeleként Ugrai lőtt a bal sarok mellé, majd Bacsa ollózása hozott színt, de aztán egy Videoton kontra végén tulajdonképpen eldőlt a meccs, az 58. percben, amikor Lazovic ezúttal előkészítőként jeles­kedett.

A DVTK ezt követően is küzdött, a 66. percben a meccs folyamán először kellett védenie Kovácsik kapusnak, Ioannidis lökete után, majd 10 minutával később ugyanebben a párharcban ismét a kapus diadalmaskodott, nem is akárhogy, a görög csatár 11-esét hárította. Az elhalóban lévő mérkőzést Óvári egy gyömöszölős szépítő találattal élénkítette (neki is volt némi szerencséje a labda pattanásában, ha nem is akkora mint a második hazai talált előtt Lazovicnak), majd a meccs végén egy újabb kontratámadás végén visszaállította a háromgólos különbséget a Videoton.

A fehérvári csapat megérdemelten nyert, igazolta, hogy jobb játékosokkal rendelkezik. A DVTK-nál pedig feljegyezhetik, hogy ha egy bajnok­aspiráns ténylegesen ráhangolódik a meccsre, akkor ott nem sok esély van.

Jegyzőkönyv

Videoton FC – Diósgyőri VTK 4-1 (2-0)

Felcsút, 2107 néző. V.: Vad II (Tóth II. V., Albert I.).

Videoton FC: Kovácsik (7) – Nego (7), Juhász (6), Fiola (6), Stopira (6) – Hadzic (6), Pátkai (5), Nikolov (6) – Lazovic (8) – S. Scepovic (7), M. Scepovic (7). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Nagy T. (5), Karan (5), Tamás M. (5), Shestakov (6) – Vela (5), Hasani (5), Busai (5), Óvári (5) – Ugrai (5), Bacsa (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Karan helyett Ioannidis (5) a 46., Busai helyett Szarka (5) a 46., Vela helyett Tóth B. (-) a 68., Lazovic helyett Kovács I. (-) a 81., M. Scepovic helyett Vinícius (-) a 89., Nikolov helyett Réti (-) a 93. percben.

Sárga lap: Nikolov a 24., Pátkai a 48., Lazovic a 67., Nagy T. a 72., Fiola a 75., Ioannidis a 82. percben.

Gólszerző: Lazovic (1-0) a 21., Lazovic (2-0) a 26., S. Scepovic (3-0) az 58., Óvári (3-1) a 78., Nego (4-1) a 92. percben.

Marko Nikolic: – Gratulálok a játékosoknak a nagyszerű teljesítményhez, jól játszottak és fontos három pontot szereztünk egy erős DVTK ellen, akikkel szemben nem könnyű játszani. Köszönöm a szurkolóknak, hogy ma is végig remek teljesítményt nyújtottak, hogy a csapat mögött álltak. Egész héten készültünk a Diósgyőrre, és úgy látszik ez jól sikerült. Most jön egy nap pihenő, aztán öt napot a Balmazújváros ellen készülünk, mert fontos, hogy sorozatban három győzelmet arassunk a válogatott szünet előtt. Mielőtt elkezdődött a bajnokság ­második fele, azt mondtam, hogy meccsről meccsre jobban fogunk játszani, ­talán ez látszik is. Jobb teljesítményt nyújtottunk, jobb az atmoszféra az öltözőben, de ettől függetlenül a földön kell maradnunk, nem szabad elszállnunk.

Bódog Tamás: – Elveszítettük a mérkőzést, gratulálok a Videotonnak. A mérkőzés képe alapján a hazaiak jobbak voltak, megérdemelten nyertek, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. Csapatommal kapcsolatban: az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, az nem olyan futball volt, mert nem mertük felvállalni azokat a bátor támadásokat, váltásokat, amiket megbeszéltünk. Sajnos, a második félidőben már rákényszerültünk erre, akkor már jobban működtek a dolgok. Büszke vagyok a csapatra, mert annak ellenére, hogy hátrányban voltunk, támadó felfogásban játszottak, megpróbáltak mindent. Idegenben a Videoton ellen nem olyan könnyű, mások is el fognak itt vérezni. A tanulsága megvan ennek a mérkőzésnek, mert lehetett érezni, hogy amit a második félidőben a párharcokba beleraktak a játékosok, az az első játékrészben nem volt meg. Hiába mondják, hogy mi vagyunk a legpárharcerősebb csapat, ha ezeket nem hozod minden mérkőzésen, akkor így jársz, mint ma.

Percek, események

21. perc: Nikolov a jobb szélen, a felezővonal környékéről hosszú passzal M. Scepovicot hozta játékba. A csatár elindult az alapvonal felé, majd jól adott középre a 11-es pontra, ahol Lazovic védő nélkül és könnyedén a kapu bal oldalába lőtt, 1-0.

26. perc: Nego indította középen Lazovicot, akit Karan becsúszó szereléssel igyekezett megállítani, de utóbbiról Tamás M.-re pattant a játékszer, onnan pedig a hazai támadó elé. Ezután Tamás M. másodszor is hozzá tudott érni a lasztihoz, de az megint Lazovic elé került, majd a kaputól 12 méterre, a menteni igyekvő Busai lábáról újra a fehérvári játékoshoz gurult a labda, és ezt követően a támadó a rövid alsó sarokba lőtt, 2-0.

58. perc: Hazai labdaszerzés után Lazovic indította a bal szélen M. Scepovicot, aki a kontratámadás során elviharzott, majd remekül adott középre, a testvérének, S. Scepovicnak, neki pedig nem okozott gondot 4 méterről a kapuba lőnie, 3-0.

75. perc: Hasani ívelte előre a labdát, amelyre Fiola és Szarka startolt a 16-oson belülre. Előbbi elesett, és igyekezett megakadályozni, hogy a diósgyőri csatár elérje a játékszert. A játékvezető meglátása szerint ezt szabálytalanul tette, így a védőnek sárga lapot adott, a DVTK-nak pedig 11-est. A büntetőt Ioannidis végezte el, akinek a kapu bal oldalába tartó lövését Kovácsik kivédte.

78. perc: A bal oldalon futó vendégtámadás során Bacsa jó ütemben tette ki a labdát balra Ioannidisnek. A görög játékos középre passzolt, ahol Stopira lábáról a mellette érkező Óvárihoz került a játékszer az ötösön belül, a diósgyőri középpályás pedig Kovácsikon keresztül begyömöszölte azt a kapuba, 3-1.

92. perc: Az S. Scepovictól kapott labdát Kovács I. a kezdőkörből jól tette ki a bal oldalra Nikolovnak. A kontratámadás során utóbbi jó elfutását követően keresztbe lőtte a lasztit az akciót a túloldalon kísérő Negónak, a védő pedig 5 méterről az üresen tátongó kapuba passzolt, 4-1.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 22 14 5 3 49-21 47 pont

2. Videoton FC 21 13 5 3 47-24 44

3. Debreceni VSC 22 9 5 8 35-27 32

4. Újpest FC 22 8 8 6 31-29 32

5. Paksi FC 22 8 7 7 32-32 31

6. Diósgyőri VTK 22 8 4 10 36-37 28

7. Budapest Honvéd 21 8 4 9 34-37 28

8. Puskás Akadémia 22 6 7 9 27-34 25

9. Vasas FC 22 7 3 12 27-43 24

10. Swietelsky Haladás 22 7 2 13 23-36 23

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 22 5 8 9 26-33 23

12. Mezőkövesd Zsóry FC 22 5 8 9 25-39 23

A 23. forduló programja (március 17.):

Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 17.00

Vasas-Diósgyőri VTK, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Felcsút 17.00

Paksi FC-Újpest FC 17.00

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Ferencváros-Puskás Akadémia 19.30

