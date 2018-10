Videó: Új albummal emeli a tétet Jess Glynne

Jess új korongja, mint egy róla írt könyv mutatja be, hogy miken ment keresztül az elmúlt években az énekes-dalszerző. Lélegzetállítóan vezeti végig a rajongókat a saját élményein, a szerelmi csalódáson, a hirtelen jött siker feldolgozásán és az ismert nyomáson: egy második lemez megírása.

Az anyagról eddig megjelent számok simán hozták, amit kell, Jess Glynne néhány nap alatt több tízmillió megtekintést zsebelhetett be a videómegosztón, az “I’ll Be There” című slágerére már majdnem 55 millióan kattintottak, de ne feledkezzünk meg Jess Glynne “All I Am” daláról sem, hiszen a klip az énekes-dalszerző kulisszák mögötti életét mutatja be a rajongóknak.

Jess Glynne intim, de mégis népszerű témákat feszegető dalaival emberek millióihoz ért el. Olyan topikokat énekelt meg, amelyeken minden nő átmegy, lemezre vitte az álmokat, amelyek néha nem válnak valóra és már csak mosolyogni lehet rajtuk, de énekel szerelemről is, ami néha édes, olykor viszont keserű. Ezt a hangot adja Jess az “Always In Between” –en.

A vörös szépség október 12-én megjelenő második nagylemezét egy fergeteges arénaturnéval fogja megünnepelni. Hazánkban már többször fellépett, legutóbb a SZIN-en adott egy elképesztő koncertet múlt héten, és reméljük, hogy jövőre is láthatjuk (és hallhatjuk) az énekesnőt élőben!

Jess Glynne 2015-ös, “I Cry When I Laugh” című albumával robbant be, a rajongók kapkodták a lemezt, világszerte mintegy 2 millió példányban értékesítették.

Tehetségét mind a szakma, mind rajongótábora értékeli. Brit, MTV EMA, Ivor Novello, MOBO, Q és Glamour díj jelölései mellett a közönség szívébe is belopta magát, a szigetországi arénaturnéjára például az összes jegy elfogyott.

A teljes albumot ITT tudjátok meghallgatni.

