Videó: Sztárklubban köthet ki a Diósgyőrtől elküldött válogatott csatár

Ugrai Rolandnak a Diósgyőrtől el kellett jönnie, a görög élvonalban jelenleg második Atromitoszban azonban rögtön gólokkal és gólpasszokkal nyitott. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó Lazarosz Szuszkasz játékosügynök szerint, ha a magyar válogatott csatár így folytatja, biztosan felfigyelnek rá a nagy múltú görög sztárcsapatok is.

Ugrai a görög topcsapatok figyelmét is felkeltheti

„A magyarok közül a legjobb minőséget Ugrai Roland képviseli a görög első osztályban. A teljesítménye számomra nagyon pozitív meglepetés, négy bajnokin két nagyon fontos gólt rúgott az Atromitoszban, és gólpasszokat is adott. Gyors, jól cselez, életveszélyes a kapu előtt, és rögtön fontos tagja lett a jelenleg második helyezett csapatnak. Ha így folytatja, a legnagyobb görög klubok figyelmét is felkeltheti” – nyilatkozta a Sport24-nek Lazarosz Szuszkasz, aki Ugrai magyar klubtársát is kiemelte. “Szintén az Atromitosz játékosa Megyeri Balázs, aki hat meccsen védett, és ötször még gólt sem kapott. Megyerit már az Olimpiakoszból is ismerjük, nagyon jó az itteni megítélése.”

A játékosügynök idén két meccset is megnézett Magyarországon, de nem volt elájulva a látott nívótól. “Megnéztem az Újpest-Puskás Akadémia kupadöntőt, illetve a másodosztályban a Kisvárda-MTK mérkőzést, és nem volt túl magas a színvonal. Keményebben kell dolgozni a magyar akadémiákon, hogy a fiatal futballisták mihamarabb bizonyítani tudjanak a klubokban. Ha tíz légiós van egy csapatban, nehéz bekerülniük magyarként a kezdőbe fiatalon, toptehetségnek kell lenniük.”

Vannak játékosok, akiket Lazaros Szuszkasz segített NB I-es szerződéshez. “Jevgen Szelin az MTK középső védője, de a balszélen is tud játszani, nem is akárhogyan, legutóbb a Videoton ellen három gólpasszt is kiosztott. Artem Milevszkij az átalakított ukrán első osztályú bajnokság első gólszerzője, később több gólig jutott, mint Rebrov és Sevcsenko. Hamarosan visszatér a sérüléséből, és mindenki láthatja majd, hogy a 33 éves kora ellenére mennyire jó labdarúgó, akivel sokat léphet előre a Kisvárda” – fogalmazott a játékosügynök.

Forrás: DIGI Sport 24.



