Videó: Sallói Dániel góljával nyerte meg az amerikai US Open-kupát a Sporting Kansas City

Sallói a kispadon kezdett, de már a szünet előtt beállhatott az első félidőben gólt szerző, de lesérülő ghánai Latif Blessing helyére. A 21 esztendős magyar aktívan vetette be magát a küzdelembe, és a 66. percben egy remek indítás után megduplázta csapata előnyét, miután a kifutó kapus mellett elpöckölte a labdát.

Sallói szezonbeli negyedik US Open-kupa-meccsén a harmadik gólját szerezte!

A folytatásban jól őrizte előnyét a hazai pályán játszó Sporting Kansas City, és bár a New York Red Bulls a hajrában betalált, ez csak a szépítéshez volt elegendő.

The moment @SportingKC clinched its fourth @opencup ! #USOC2017 pic.twitter.com/edrQ9DJlsR

Pop the for your FOUR-TIME U.S. Open Cup champs, @SportingKC! pic.twitter.com/IpyCUWBcp7

— U.S. Open Cup (@opencup) September 21, 2017