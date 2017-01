Videó: Ráhúzta a kormányt, a szakadékba taszította a kamion a hókotrót

A felvételen – aminek az időbélyegzője hibás, az eset nem 2009-ben, hanem most január 12-én történt – tisztán látszik, ahogy a teherautós a hókotrósra húzza a kormányt, talán azért, mert a munkagép a kamion elé fröcskölte a havat, és ezzel zavarta a sofőrt. A hókotró vezetője elveszíti az irányítást a járműve fölött, átszakítja a szalagkorlátot, és a mélybe zuhan.

Az ABC 4 jelentése szerint több méteres esés után a hókotrós ugyan összetörte magát, de túlélte a dolgot, és most kórházban ápolják.

Forrás: automotor.hu.

Az alábbi sofőr minden valószínűség szerint egyszerre süket és vak, más megoldás ugyanis nem létezik arra, miért fordul valaki így egy teherautó elé. Ráadásul mindezt a tél közepén, úgy, hogy csúszik minden…

Ha valaki nincs felkészülve a télre, életveszélyes lehet egy rövid út is. Az alábbi autó is csak egy pillanatra csúszott meg a vizes, havas úton, ennyi azonban elég is volt egy óriási balesethez. És még óriási szerencséjük volt, hogy a teherautó sofőrje észnél volt!

