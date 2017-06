Videó: Összefogtak a diósgyőri focistáért

A DVTK fiatal sportolója tavaly rákos lett, hónapokig kezelték, most jól van, már újra edz. Eddig is nehéz körülmények között éltek, de az újabb csapás a családot is nagyon megviseli. Az RTL Klub riportja.

Lakatos László megsegítésére a Polgár Alapítvány is gyűjtést rendezett és az amigeleken.hu szurkolói portál adatai szerint eddig már több százezer forintnyi adomány gyűlt össze.

A gyűjtés továbbra is folytatódik, várják a további felajánlásokat és pénzadományokat.

Számlaszám: 12010501-01072910-00100009 (Polgár Alapítvány). Megjegyzésbe: Laci”

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok a következők:

Polgár Alapítvány, IBAN száma:HU80 1201 0501 0107 2910 0010 0009

BIC / SWIFT: UBRTHUHB

Raiffeisen Bank Zrt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA