Videó: Óriási balesetnek indult, epikus driftelés lett egy kaliforniai kamionos manőveréből

Ebből óriási baj lehetett volna, ha egy kicsit kevésbé tehetséges vezető ül a volán mögött, de szerencsére biztos kezű alak irányította az autót, és mozdulatlan kerekekkel is átnavigált a kanyarokon, óriási drifteléssé változtatva a potenciális balesetet. Útján végig rendőrök kísérték, hogy távol tartsák az esetleges forrófejű előzni vágyókat.

A hírek szerint a kamion szerencsésen leért a hegyről, és az utat húsz perc jéghideg verejtékezés után már meg is nyithatták a rendőrök. Vastaps a kamionosnak!

Forrás: automotor.hu.

Elképesztő jelenetet rögzített egy kocsi fedélzeti kamerája Utah egyik autópályáján: egy kamionos a szakadékba taszította a mellette haladó hókotrót.

Az alábbi sofőr minden valószínűség szerint egyszerre süket és vak, más megoldás ugyanis nem létezik arra, miért fordul valaki így egy teherautó elé. Ráadásul mindezt a tél közepén, úgy, hogy csúszik minden…

Nálunk hideg van, az óceán túlpartján meg a szél fúj: akkora orkán dühöngött Colorado Springs közelében, az Interstate 25 autópályán kedden, hogy felborított egy kamiont.

Úgy látszik, a tél nem csak minket, magyarokat, de még a sokat látott Kanadát is képes meglepni. A montreáli hóesésről készült videó legalábbis ezt mutatja: autók, buszok, a hókotró és a zsaruk is megjárták. A jelenetet több kamera is rögzítette, az összeállítás így elképesztően látványos lett.

