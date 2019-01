Videó: Nyolcszáz hermanos éneke

„Wow, gratulálok, igazi Herman spirit! Külön jár a taps a tanároknak, akik még ebben is benne vannak!”, ez és még sok hasonló bejegyzés olvasható a Miskolci Herman Ottó Gimnázium szerdán debütált videója alatt a közösségi portálokon.



We are the world

És valóban, a valamivel több mint hét perc örök emlék maradhat minden hermanosnak, hiszen az iskola mind a nyolcszáz tanulója szerepel benne.

Magáról a forgatásról lapunk is beszámolt. Akkor írtuk, alighanem Guiness-rekord születhetett a forgatás napján a Hermanban, igaz, nem hivatalosan, annyi diák vett részt a forgatáson, mint valószínű, korábban sosem. A videó valójában egy dal, a világszerte jól ismert We are the world című szám klipje. Mégpedig úgy, hogy az iskola diákjai és tanárai vettek részt az akcióban Kiss Zoltán tanár úr rendezésében, ő volt a forgatás ötletgazdája is.

A diákok és a tanárok, köztük az iskola igazgatója és helyettesei énekelnek szólót, a többiek statisztálnak. A havas iskolaudvaron alkonyatban kezdődik a felvétel, közben lassan besötétedik, a klip végén több száz, magasba emelt okostelefon világít és mozog a zene ütemére.

Kiss Zoltán (ő maga is énekel a klipben) lapunknak a videó forgatásakor elmondta, ez a dal az egyik kedvence volt fiatalkorában, és örömmel tapasztalta, hogy a mai fiatalok is szívesen hallgatják, például a saját lánya is, aki szintén hermanos. Már régóta tervezték a kollégákkal, hogy eléneklik közösen a dalt például egy gyereknapon, most vált valóra a régóta dédelgetett álom.

Történetet mesél

A 25 szólistát úgy válogatták ki, hogy lefedjék az iskola minden évfolyamát az 5.-től a 12. osztályig. Hét szólórészt pedig a tanárok vállaltak. Mivel az eredeti zenei alap nem felelt meg a szólisták hangfekvésének, az egyik szülő egy diák segítségével új zenei alapot készített. A videoklip pedig nemcsak arról szól, hogy énekelnek a hermanosok, hanem egy történetet is elmesél. Mégpedig azt, fogalmazott a tanár, hogy „közös összefogással akár ilyen színvonalas produkciót is létre lehet hozni, ha akarjuk.”

ÉM-HM

