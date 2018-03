Videó: Nyilvánosságra hozták a felvételt az első önvezető autós halálos gázolásról

A videón látszik, hogy az áldozat az út baloldaláról kivilágítatlanul tolta át a kerékpárját és mivel szinte teljesen sötét volt, csak az utolsó pillanatban lehetett észrevenni. A baleset idején az autóban – amely az Uber önvezető flottájának egyik kocsija – sofőr is ült, ám nem ő irányította a járművet. A sofőr sem vette észre időben, hogy gyalogos van előtte, ellenben a járműre szerelt szenzoroknak észlelniük kellett volna a nőt, és leállítani az autót.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 2018. március 21.