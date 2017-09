Videó: Nem ketten, hárman voltak a göncruszkai támadók

A Miskolci Járásbíróság elrendelte az előzetes letartóztatását annak a férfinak, aki két – korábban már elfogott és előzetes letartóztatásba helyezett – társával szeptember 15-én Göncruszkán otthonában súlyosan bántalmazott egy 80 éves nőt. A nyomozás eddigi adatai szerint – ahogy írtuk is – a rabló hármas az éjszaka leple alatt Novajidrányból ment át Göncruszkára.

Bicskával felfeszítették

Az idős nő házának ajtaját az éjszakai órákban egy bicskával kifeszítették, majd bementek. Az egyik gyanúsított több alkalommal is megütötte a zajra felébredő és őket kérdőre vonó idős nőt. Utána értékeket keresve valamennyien átkutatták az ingatlant. A lakásból aranyékszerekkel és egy televízióval távoztak. A nő a bántalmazás következtében koponyaűri vérzést, testszerte zúzódásokat szenvedett, eszméletlen állapotba került. Másnap a rokonai keresésére a rendőrök találták meg eszméletlen állapotban. Az életveszélyes állapotban kórházba szállított nő néhány nappal később elhunyt.

Súlyos büntetés

A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, akár 10 évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel is büntethető, mely miatt fennáll a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélye.

A most letartóztatott férfi többször volt már büntetve, vele szemben jelenleg is vagyon elleni bűncselekmény miatt folyik büntetőeljárás, így megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. Fennáll a veszélye annak is, hogy összebeszéléssel, vagy a tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást. A bíróság mindezekért találta megalapozottnak az előzetes letartóztatás elrendelését.

A nyomozás további eredményeként megalapozottá vált a gyanú, hogy a bűncselekmény elkövetésében részt vett még egy 29 éves novajidrányi férfi is, akit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozóival, a Bükk Bevetési Alosztály munkatársai fogtak el.

A hatóság a bűnügyi őrizetbe vett férfival szemben előterjesztést tett előzetes letartóztatásának ügyészi indítványozására, amit a bíróság 2017. szeptember 24-én elrendelt – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

