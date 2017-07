Videó: Nekiment a szűk úton egy gyerek biciklivel, az autóst büntették meg…

A beszámoló alapján ugyanis a fiú édesapja is megérkezett gyorsan a helyszínre, és állította, gyermeke csak rátenyerelt a motorháztetőre, nem történt baleset, nincs miért balhézni. Miután a kamera felvételét is megmutatta, az apuka akkor is állította, nem történt semmi. Ezért rendőrt hívtak.

A helyszínre megérkező rend őre pedig fogott egy mérőszalagot, és megállapította, hogy az autós nem hagyott elég helyet a bal oldalán, így még az autóst büntette meg.

Hogy a biciklisnek vagy a buszsofőrnek volt-e igaza az eredeti szituációban, abba nem szeretnénk belemenni, ezt mindenki döntse el maga, az azonban biztos, a kerékpáros reakciója nem lehet megoldás!

Sajnos az összetűzésről lemaradtunk, de a történet végére így is odaértünk, és ott volt a lényeg…

A biciklisek néha úgy érzik, rájuk nem vonatkoznak a szabályok, ám ezt többnyire megússzák. Most egy gyalogosnál betelt a pohár, miután a kerékpáros nem volt hajlandó megállni az autókkal együtt a zebránál.

A hírek szerint nem sokkal korábban egy zebránál volt nézeteltérés az autós és az egyik biciklis között, ennek végén a bringás “erősen becsapta” a Hyundai hátsó ajtaját. Ennyi elég volt ahhoz, hogy a nő dühében szándékosan elgázoljon rögtön két kerékpárost is.

