Videó: Ne gyújtsa, inkább gyűjtse a műanyagot

Azt már jó ideje sulykolja minden érintett, hogy a fűtési idényben rossz minőségűvé váló levegő, a folyamatos szmogriadók egyik előidézője a szilárd tüzelés, illetve a helytelen, egyébként nem tűzre való anyagokkal való fűtés. A műanyaghulladék füstje amellett, hogy rontja a levegő minőségét kifejezetten mérgező is, így maga a tüzelő és családja, illetve a lakókörnyezetében élők is veszélynek vannak kitéve miatta. Emellett műanyaghulladékkal azért is veszélyes tüzelni, mert lerakódásokat okoz a kéményben, ami miatt könnyen fordulhat elő kéménytűz. A téli lakástüzek nagy része a kéményből indul ki a statisztikák alapján!



A háztartási hulladék kezelésének problémái és az emberéleteket követelő szén-monoxid-mérgezések és lakástüzek az eddigieknél is erőteljesebb fellépést sürgetnek. Ezért nemrég útjára indította a „Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven!” elnevezésű közös kampányát a katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A szakemberek célja, hogy arra ösztönözzék az embereket: ahelyett, hogy mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsék azokat szelektíven. Ehhez készült az alábbi kisfilm is.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA