Videó: Meteorit csapódott a vérholdba

A vöröslő Hold önmagában is pompás látvány volt, de néhány szerencsés megfigyelő egy másik jelenségnek is szemtanúja lehetett ezzel egy időben, égi kísérőnkbe ugyanis egy meteorit csapódott be – írja a National Geographic.

Ritkán történik két ilyen ritka esemény egyszerre. Ilyen méretű meteoritok körülbelül hetente egyszer találják el a Holdat”

– mondta a lapnak Justin Coward, a New York-i Stony Brook University professzora.



Hozzátette, ha a jelenséget tudományosan is sikerül igazolni, akkor az történelmi jelentőségű, hiszen korábban sosem sikerült hasonlót rögzíteni teljes holdfogyatkozás idején.

A becsapódó meteorit egyébként meglehetősen kicsi, szakértők szerint maximum egy focilabda méretű volt. Ez pedig elég jól rávilágít arra, hogy milyen erőteljes hatást tudnak kiváltani az űrben az apró dolgok, amikor hatalmas sebességgel ütköznek valamivel.

Forrás: 24.hu.

Ennyire látványos volt az éjjeli holdfogyatkozás Teljes holdfogyatkozásnak örülhetett előző este a nagyvilág. A jelenségről nagyszerű képeket készítettek az AFP külföldi fotósai, ezekből mutatunk most be néhányat. A holdfogyatkozás teljes időtartamát a timeanddate.com adatai szerint Észak- és Dél-Amerikából, Európából, valamint Afrika nyugati r... Tovább a cikkhez

Szokatlan égi jelenséget fotóztak éjszaka Budapest felett Budapest - A magas felhők jégkristályain így törik meg a fény. A halojelenség leggyakrabban a Napot vagy a Holdat körülvevő fehér vagy gyengén színes fénygyűrűk alakjában jelentkezik. Ezt kapta most lencsevégre az MTI fotósa. Halojelenség látszik a Hold körül Budapesten, a II. kerületből fotóz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA